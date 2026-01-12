Първа област у нас на прага на грипна епидемия

Регионалната здравна инспекция във Варна предложи обявяването на грипна епидемия в областта от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областния щаб за борба с грипа.

Според предложението, учениците ще преминат на онлайн обучение, а свижданията и плановите операции в болниците ще бъдат временно прекратени.

Детските градини и яслите ще продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол, за да се намали рискът от разпространение на вируса.

Пловдив

В Пловдивска област заболеваемостта достига почти 150 на 10 000 жители, като 20% от направените проби са положителни за грип А. Най-засегнати са малките деца до около 4 години, а в момента се регистрират както случаи на грип, така и на коронавирус, като общ симптом е високата температура, но лечението е различно. Все още няма основания за обявяване на грипна епидемия в региона, отбелязват здравните инспектори.

Ямбол

В Ямбол също се наблюдава увеличение на респираторните инфекции, особено сред малките деца и възрастните хора. Макар официално грипна епидемия да не е обявена, бързите тестове показват наличието на вируса, а лекарите предупреждават, че е въпрос на дни броят на заболелите да достигне епидемични стойности. По думите на медиците, в момента грипът е изместил COVID-19, като нови случаи на коронавирус почти не се отчитат.

Русе

В Русенска област също се наблюдава ръст на заболелите, като броят им е около 151 на 10 000 жители. Въпреки увеличението на случаите, здравните власти уверяват, че към момента няма основание за сериозно притеснение.