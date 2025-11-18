Бурен вятър събори дървета в Царево

Кметството предупреди за пориви 14 - 19 м/сек

Блокиран път и в Приморско

Силен вятър изкорени дървета в Царево. Общинските екипи бяха в готовност и почистиха дънери и клони след инцидентите.

От кметството излязоха с призив към местните жители да са внимателни защото се очаква силен вятър със скорост 14–19 метра в секунда , което е 50–69 км/ч и пориви до 90 км/ч.

Съществува риск от изкоренени дървета, летящи предмети, значителни материални щети, затваряне на пътища и смущения в електроснабдяването.

Препоръчва се да не се излиза навън, освен при крайна необходимост и наложителност, предупредиха общинарите и призоваха царевци да обезопасят всички нестабилни конструкции наоколо.

"В момента има силен вятър, засега няма други поражения. Реагираме веднага. Дежурните екипи са на терен", каза пред Труд news кметът на Царево Марин Киров.

От кметството в Приморско също предупредиха за силна буря. Кметът Иван Гайков съобщи, че силният вятър съборил дърво и блокирал пътя между селата Ясна поляна и Ново Паничарево. Екипи на Община Приморско и РУ Приморско са реагирали незабавно.

Междувременно, Царево и околията, вече се съвзеха след огромното наводнение, което причини много щети на 3 октомври тази година. Ремонтират се мостове и инфраструктура. Освен това в града има вече Медицински център, който осигурява спокойствие и по - добър живот за жителите не само на града , а и на околните селища в Странджа планина. Това е единственият Медицински център на юг от Бургас.

Разполага с кабинет за неотложна помощ, лаборатория, рентген, кабинети на общопрактикуващи лекари, стоматолози, ендокринолог, както и специалисти по кардиология, хирургия и др.

След броени дни в Царево ще се проведе и голяма кръводарителска акция, казаха лекарите.

За борба със стихиите е сформиран и отряд от доброволци, местни жители, служители от Горското, сред които и пенсионери, готови да реагират при всеки сигнал за помощ на населението.