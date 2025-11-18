Проучване на „Мяра“: 60% от българите смятат, че бившата Държавна сигурност управлява страната

Близо четирима от всеки петима българи са на мнение, че Преходът не е свършил и че демокрацията у нас още не е истинска. Около 60% пък смятат, че нямаме реален пазар и че тайните служби от времето на комунистическия режим продължават да определят живота ни.

Данните са от независим телефонен сондаж на социологическата агенция „Мяра“, проведен между 12 и 17 ноември 2025 г. сред 807 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

81,2% не са съгласни, че демокрацията в България е истинска. На противоположното мнение са 14,6%. Най-убедени, че демокрацията не е истинска, са най-възрастните – разочарованието при тях клони към единодушие.

57,6% от анкетираните не мислят, че у нас има действаща пазарна икономика. Малко над една трета (35%) са на обратното мнение. Картината при най-младите е контрастна – там убедените, че пазарът действа реално, са мнозинство.

78,2% намират, че Преходът все още продължава.

60,2% се съгласяват с твърдението, че Държавна сигурност продължава да управлява политическите процеси в България. 22% са на обратното мнение, а 17,8% признават, че не могат да определят.