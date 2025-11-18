Нашият елит се кълне, че се бори с мафията, но е основен клиент и консуматор на стоката ѝ

Това, което се случва с поредния татин дришльо, нашмъркания депутатски син, е класически и много показателен пример.

Това е поредния мисловен дефект, познат като In-Group Bias, или вътрешногруповата пристрастност, или просто трибализъм. Аз го наричам зомбирана секта.

Начинът, по който паветните зомбита защитават поредното депутатско леке, само защото е от тяхната секта, е плачевно очарователен.

Крещят как да се занимаваме с четене на книги, вместо с тяхното разлигавено л*йненце, как преувеличаваме нещата и колко нормално е деца да се разкарват с наркотици. Късат си дрехите и измислят кекави оправдания и обвинения.

Само си представете, ако това се бе случило с синчето на депутат от друга политическа формация. Същата ситуация. Оле, реването и правенето на мемета ще трае месеци.

На мен лично ми писна депутатски, полицейски, или подобни пропаднали и провалени олигофренчета да газят по улиците хора, да изнасилват, надрусват и заплашват хора, да вършат поразии, а след това тяхното съсловие да се оправдава и да ги защитава, защото са истерично вманиачени да си защитават политическия култ, на който те слугуват и чрез който печелят пари, докато пърдят на диваните от телевизионните студиа.

Аз като ви казах, при нас нашият елит, който инак се кълне, че се бори с мафията, та той същият е основен клиент, консуматор на основната стока на мафията.

Разлигавена, арогантна общност от търтеи, които са там само за да прокарват корпоративни интереси и да си живуркат като безполезни иначе пиявици.