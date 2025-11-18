МОСВ: Всеки трети проверен воден обект по Черноморието има нарушения

По-малко от половината инспектирани водни обекти по поречията на Черноморието са изрядни, спазвайки нормативната уредба. В почти всеки трети от проверените обекти има допуснати нарушения на законови изисквания, заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов след анализа на резултатите от извършената проверка от екипи на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) след навоненията от 3 октомври във ваканционно селище Елените. Това съобщиха от МОСВ.

Проверката е потвърдила, че в немалко участъци водните обекти не са отразени изобщо в кадастралната карта. Това е позволило застрояване върху речни легла и дерета, както и засипване или покриване на водни корита без съгласувателни процедури с органите на МОСВ по реда на Закона за водите. „Затова разпоредих с констатациите от проверките да бъдат изготвени комбинирани карти с информация за водните обекти върху кадастъра, които вече са изпратени към МРРБ и ДНСК“, каза министър Манол Генов, цитиран в прессъобщението.

Инспектирани са над 20 водни обекта, които обхващат 52 речни участъка – 16 на Северното и 36 на Южното Черноморие. Резултатите показват, че при 27% от обследваните поречия има нарушения, в 38% е спазена нормативната уредба, а за останалите е необходимо почистване и наблюдение. Най-засегнати са Св. Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Природни зони под защита като тези по реките Ропотамо, Велека, Караагач и Бутамята са в добро състояние.

При обходите на терен проверяващите са установили 14 речни участъка с нарушена проводимост, седем - покрити или вкарани в тръби, девет са със строителство върху тях, при шест са направени корекции, пет са коригирани и почистени. Само осем участъка са некоригирани, но са почистени, 10 са некоригирани и непочистени, а при едва 20 участъка няма нарушения.

В урбанизираните територии на Св. Влас, Елените, Лозенец и Царево има намалена проводимост на водните течения, за което МОСВ е информирало своевременно кметовете и областните управители. В участъците, които са под защита, като Ропотамо, Вая, Караагач, Ахелой и Бутамята, няма нарушения и водните течения са с естествена проводимост, сочи анализът на данните от проверките.

Анализирани са и причините за бедствената ситуация. Наводненията по Южното Черноморие, включително в районите на Елените и Царево, са в резултат на критична комбинация от природни и антропогенни фактори и неспазване на изрични законови процедури – комбинация, довела до фаталните последици, сочи анализът.

Като природен фактор се определя метеорологичната обстановка на интензивни краткотрайни валежи, които бързо натрупват водни маси. Малките водосбори и стръмният релеф в комбинация с непосредствената близост на ерозионния базис при морския бряг, са предопределили високата скорост на оттичане и рязкото повишаване на водните нива в деретата. Това е довело до формиране на големи по обем водни количества за кратко време и тяхното бързо преминаване към крайбрежните урбанизирани зони.

От министерството допълват още, че антропогенни, включително инфраструктурни фактори са хидротехническите и пътните съоръжения като водостоци, мостове, корекции, които са неоразмерени спрямо настоящите хидро-климатични условия и не осигуряват необходимата проводимост при екстремни валежи. Много от тези съоръжения не са поддържани и не са съобразени с новите реалности вследствие на климатичните промени, които се изразяват именно в по-чести и интензивни краткотрайни дъждове. Така застрояването в заливаемите зони и покриването на речни легла са основен фактор за задържане и отклоняване на водните маси, довели до наводненията.

МОСВ започва пълна инвентаризация и актуализация на данните за водните обекти по крайбрежието.