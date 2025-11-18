Меморандум за лифтовете на Витоша подписва Столична община

Поканени са няколко министерства

Столична община предложи Меморандум за сътрудничество за развитието на Природен парк “Витоша”. В целите на предложението са включени възстановяване и модернизация на лифтовете, подобряване на достъпа до планината и изграждане на устойчива природосъобразна инфраструктура.

Документът е адресиран до Министерски съвет, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Изпълнителна агенция по горите, Дирекция “Природен парк Витоша” и “Витоша Ски” АД и съдържа ангажименти, които да поеме всяка една от институциите.

Конкретните цели, по които ще работи общината, са изготвянето на устройствени планове за сервитутите на трасетата на лифтовите съоръжения на територията на Природен парк “Витоша”; изграждането на нова начална станция на Симеоновския лифт и развитие на необходимата пътна инфраструктура; изграждане на хъб с паркинг, който да служи като начална точка за достъп до планината и да обединява различни видове транспорт; гарантиране на прозрачност и обществен диалог при изпълнението на всички етапи от проекта.

Столична община очаква до края на годината меморандумът да бъде обсъден и всички институции да участват активно.