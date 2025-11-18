Четири протеста срещу разширяване на зоните

Областният управител да върне решението

Планирани са 4 протеста в София заради разширяването на зоните за паркиране. Първият протест ще бъде на 20 ноември в четвъртък. Недоволните ще блокират кръстовището на УНСС. В 16:30 същия ден ще има протест и пред Столична община.

Вторият и третият протест ще са в събота (22 ноември). Ще бъде затворено кръстовището на границата на “Сухата река” и “Хаджи Димитър”. Ще има жива верига от хора, които ще блокират тотално моста “Чавдар” от 12.00 часа.

Четвъртият протест ще бъде в неделя (23 ноември) от 13.00 часа пред сградата на Столичната община.

Организаторите на протестите призовават областния управител на София да върне решението за повторно гласуване, а общинските съветници, които са го подкрепили да променят позицията си, ако не искат да изгубят избирателите си.

Организаторите на протестите опровергават тезата, че хората, които живеят в райони, където вече има зони, са доволни от промените. Протестът пред Столична община в четвъртък се организира именно от човек, който живее в зелена зона, която ще стане синя.

В социалната мрежа има и предупреждение към гражданите, живеещи в сегашните зелени зони, че увеличението ще бъде не два, три пъти по-високо, защото досега са плащали 100 лева, а от догодина ще плащат 150 евро.