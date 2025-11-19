Максим Генчев поиска пари на Пеевски за новия си филм

Режисьорът Максим Генчев написа открито писмо до лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, в което го моли за финансова подкрепа за филма си "Караджата". Генчев припомня на Пеевски, че неотдавна неслучайно го е нарекъл "новия Левски". По думите му - турците уважават националния ни герой повече от самите българи, които "завладяват властта с единствена цел - отмъщения и своещина".

Ето и цялото писмо на Максим Генчев го лидера на ДПС-Ново начало:

Уважаеми, господине! Преди 10 г. те нарекох “новия Левски” от лоялност, понеже единствената телевизия, която излъчи филма ми “Дякон Левски” беше твоята (Канал 3). В продължение на 10 г. всякакви сайтове, които днес те възхваляват, ме плюха заради сравнението: “ Пеевски-Левски! “

Днес съм принуден да те помоля за бюджет за "Караджата", тъй като турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите, които завладяват властта с единствена цел - отмъщения и своещина, а аз нямам властова подкрепа нито през соца, нито през прехода, а само врагове на делото ми!

Очаквам дарения за филма "Свободата иска Караджата"! Който е гледал Гераците, Ботев и Левски, с вяра, че помагат за опазване на родовата памет и вдъхновяват роболюбиви чувства, нека проявят съпричастие към усилията ни!

Просто търся начин да реализирам още един национален филм по нестандартен, уви, начин.

Държавата дава 44 милиона годишно за филми, които унижават България според евростратегията да няма етническа култура . Има десетки фондове, сайтове, журналисти, критици - платени и доброволни, които се грижат да унищожат родната култура, образование и история. Аз през соца не бях в стадото, камо ли сега.

Сърдете ми се, плюйте, себе си оскърбявате. Знам какво искам и как да го постигна. Нито ще ви възпитавам, образовам и харесвам, не ме сочете с мръсен пръст! Ако искате помагайте, ако не - друм!".