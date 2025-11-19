Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд (СНИМКИ)

Пожар пламна в базата на дружество "Общински превози - Костинброд" тази нощ. Напълно са изгорели 2 буса, 2 леки коли и 5 автобуса, сред които един ученически. Пожарът е плъзнал и към халето на базата, но екипите на пожарната в Костинброд са успели да потушат пламъците преди да се стигне до по-сериозни щети.

Към момента се извършват огледи на място и се работи по установяване причините за инцидента. Възможно е временно затруднение в организацията на обществения превоз на пътници, съобщиха от община Костинброд във фейсбук.

В момента се работело по осигуряване на допълнителни превозни средства за обезпечаване на нормалния график за придвижване на автобусите и за максимално ограничаване на затрудненията за пътуващите. Имало вероятност обаче да има забавяне на част от курсовете и през следващите дни, пишат от общината.

Директорът на Общински превози - Костинброд Михаил Гьошев каза пред БНТ, че не се изключва и версията за умишлен палеж. Ще се наложи да наемат автобуси, за да могат да бъдат извозени всички хора.