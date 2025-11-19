Тревожно: Ценоразпис за насилие сред учениците

Деца, учители и родители от Кюстендил се обединяват, за да предпазят по-беззащитни ученици от опасни ситуации, включително нова тревожна мода, при която подрастващи предлагат ценоразпис с различни видове насилие за поръчители, предаде NOVA.

Учениците от Природоматематическата гимназия се наричат „миротворци“ и работят по програмата „Стъпки заедно“ на УНИЦЕФ, като целта им е да разпространяват толерантност и емпатия сред съучениците си. В условията на повсеместно насилие сред подрастващите това се оказва особено важно.

„Знаем за човек, който не се чувства добре във взаимоотношения с негови съученици, и сме сигнализирали за такъв случай. Ние също работим по него, защото вече от доста години сме миротворци по проекта 'Стъпки заедно'“, разказва журналистът Мия Димитрова.

Преподавателят Петър Мечков добавя, че в старото му училище чести подигравки и конфликти са възниквали заради етнически различия.

Програмата има за цел превенция на потенциални проблеми чрез различни активности, които насърчават диалог между учениците, а родителите също се включват активно.

„Когато обясняваме какво е толерантност, търпение и всички тези чувства, взимаме превантивни мерки за бъдещи конфликти или спорове в клас“, обяснява Йоана Алабачка.

Психологът на гимназията Лилия Механджийска посочва, че най-често се среща вербална агресия, но училището се стреми да развива социалната и емоционална компетентност на учениците и да създава устойчива среда.

„Наскоро имахме ситуация при по-малките ученици, но мисля, че всичко приключи успешно. Идеята е да ги научим да управляват емоциите си“, казва тя.