Ново осветление в столичнияпарк „Заимов“ в София



Столична община финализира основните дейности по модернизацията на алейното осветление в парк „Заимов“. Проектът на стойност 893 937 лв. с ДДС стартира на 11 март 2025 г.

Положени са над 5 км нова подземна кабелна мрежа, съобщават от пресцентъра на общината. Монтирани са 108 ниски и 54 високи нови стълба, като 9 от старите са запазени. На всички стълбове са предвидени нови LED паркови осветители. Подменени са две основни табла за електрозахранване и са инсталирани автоматични календарни контролери. Изградени са нови и реконструирани ревизионни шахти. Възстановени са настилките след полагането на инфраструктурата.

„Осветлението в София е една от много важните за мен теми, защото вярвам, че и миналото, и бъдещето на града ни са светли, стремим се настоящето също да бъде такова. Парк „Заимов“ е едно от любимите места на софиянци и обновяването му беше задължителна и дългоочаквана стъпка към по-приветлива, безопасна и комфортна градска среда”, каза кметът на София Васил Терзиев.

В началото на ремонта екипите установиха гъста мрежа от корени на големи дървета по предвиденото за изграждане на електропреносната мрежа трасе. За да бъде гарантирано дългосрочното добро състояние и безопасност на дърветата – проектът беше коригиран, а строителството временно преустановено. Работата беше възобновена на 9 юни 2025 г.

Докато финалните LED осветителни тела пристигнат и се подготвят за монтаж, на ниските стълбове бяха поставени временни лампи, които отговарят на всички нормативни и технически стандарти и са преминали необходимите 72 часови тестове. Така се осигурява навременна осветеност и спокойствие за всички посетители, без да се прави компромис с качеството на целия проект и без допълнително оскъпяване. След доставката на окончателните осветителни тела временните ще бъдат демонтирани и заменени с оригиналните заложени в проекта, с което обектът ще бъде окончателно въведен в експлоатация.