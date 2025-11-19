Световно първенство по спортни танци за юноши в Бургас

Шампиони от 28 държави се събират

Бургас отново ще бъде световна столица на спортните танци. В продължение на два дни зала „Бойчо Брънзов“ ще се изпълни с феерия и музика, обещават организаторите.

В периода 22–23 ноември залата ще посрещне елитни танцови двойки от 28 държави, сред които България, Словакия, Латвия, Португалия, Австрия, Норвегия, Япония, Хърватия, Италия, Германия, Турция, Исландия, Франция и други. Те ще се включат в Световното първенство по спортни танци за юноши многобой и Международния турнир по латиноамерикански танци „Купа Бургас“.

Големият форум се организира от Клуб по спортни танци „Бургас 1975“ и Община Бургас.

По време на надпреварата, на 22 ноември, ще се проведе тържествена гала вечер, посветена на юбилея на клуба и на 40-годишното издание на престижния турнир „Купа Бургас“. Зрителите ще се насладят и на демонстративни изпълнения на едни от най-успешните бивши и настоящи състезатели на клуба, носители на отличия от най-висок ранг.

На 23 ноември състезанията продължават с Международния турнир „Купа Бургас“ по латиноамерикански танци, провеждан под егидата на Световната танцова федерация WDSF.

Бургас очаква истински танцов спектакъл, който ще донесе емоция, елегантност и световна класа на местната публика, коментират организаторите.





