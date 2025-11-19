Вижте какво реши Министерски съвет днес, 19 ноември 2025 г.

Правителството определи 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни

Със свое решение Министерският съвет обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни. Мярката е свързана с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България от 1 януари 2026 година.

С определянето на 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни се предоставя необходимото време за техническата пренастройка и обновяване на системите и за адаптирането на финансовия и нефинансов сектори към новата валута.

Това ще позволи минимизиране на оперативните рискове и ще гарантира гладкото и безпроблемно протичане на процеса по преминаването към еврото.

Увеличен е показателят „максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г.“ по бюджета на КОНПИ

Със свое постановление правителството увеличи с 1 530 000 лв. утвърдения с чл. 32, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. показател „максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г.“ по бюджета на КОНПИ.

Това няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, целта е да осигури поемането на нови задължения за разходи, които ще бъдат изпълнявани в рамките на утвърдените разходи за 2025 г. и в следващите бюджетни години.

Комисията е специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по отнемане на незаконно придобитото имущество, чиито правомощия са детайлизирани в Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ) и се отнасят до дейности по предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имуществото и разпореждането с него, отнемане на незаконно придобитото имущество и сътрудничество на международно ниво.

В тази връзка, за обезпечаване изпълнението на горепосочените дейности, са натрупани нови задължения за разходи, които ще се изпълняват и през следващите години.

Осигурена е поддръжката на суперкомпютъра в София тех парк

Министерският съвет даде съгласие за промени по бюджета на Министерство на иновациите и растежа за 2025 г. в размер на 1 138 100 лв., с които акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“ АД да бъде увеличено целево за покриване на оперативните разходи на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс“ за 2025 г.

С това ще се осигури необходимата поддръжка и ползването в цялост на потенциала на българския суперкомпютър Discoverer, който е първият по рода си в Източна Европа с производителност от порядъка на петафлопс.

Главната му цел е да насърчи научната дейност в страната с приложение в индустрията и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Открит е за потребители от публичния и частния сектор и е насочен изключително към граждански приложения.

Приет е Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали лица от домашно насилие

Правителството прие Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали лица от домашно насилие, с което се осигурява изпълнението на законовите и подзаконови нормативни изисквания за осигуряване на бърза и ефективна защита и гаранция за опазване на живота, здравето и правата на лицата в риск от домашното насилие, чрез извършване на съвместни действия от институциите, организациите, органите на местното самоуправление и местната администрация и съдебните органи при превенцията и защитата от домашно насилие от Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика. Министерство на здравеопазването, Министерство на правосъдието, Министерство на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националното сдружение на общините, областните управители и юридическите лица, които предоставят специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа на пострадалите лица и услуги за извършители на домашно насилие на територията на Република България.

С Координационния механизъм се цели да се подпомогне процеса по осигуряване на помощ и подкрепа на лица пострадали от домашно насилие или в риск и същевременно да се упражни превантивно и възпиращо действие върху извършителите на насилие, като се регламентират отношенията между участниците в механизъма и се разпределят правата, задълженията, процедурите и подходите на участниците в него.

Взаимодействието между институционалните участници в Координационния механизъм се осъществява чрез известяване и насочване, определяне на мерки за закрила при пряка и непосредствена опасност от домашно насилие и риск на пострадалите лица и определянето на мерки за дългосрочна подкрепа, след прекратяване на насилието на пострадалите лица и на лицата, осъщетвяващи насилие, чрез предоставянето на специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа на пострадалите лица и услуги за извършители на домашно насилие.

Приета е Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2025 г.

Министерският съвет прие с решение Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2025 г.

Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите се основава на Закона за борба с трафика на хора (ЗБТХ) и се изготвя ежегодно.

Националната програма обединява усилията на институциите, международните и неправителствените организации в изпълнение на политики за превенция, закрила на пострадалите и противодействие на престъплението. Тя съдържа седем раздела: институционални и организационни мерки; превенция; обучение и квалификация на кадри; закрила и реинтеграция; проучване и анализ на данни; международно сътрудничество и законодателни мерки.

По отношение на дейностите по превенция на трафика на хора, в рамките на Национална програма 2025 г. въпреки че не предвижда реализирането на широкомащабни национални кампании за превенция на трафика на хора, са заложени целенасочени дейности, насочени към предотвратяване на трафика на хора с цел трудова, сексуална експлоатация, както и към нововъзникващи тенденции в престъплението. Особен акцент се поставя върху уязвими групи от населението - включително младежи, представители на ромската общност, мигранти и лица, търсещи международна закрила. Дейностите се реализират в стратегическо партньорство с компетентни институции, граждански и международни организации, а при възможност - и с участие на частния сектор и местните власти.

В Националната програма за 2025 г. се поставя акцент върху обученията и квалификацията на професионалисти, в това число представители на правоохранителните органи, органите на съдебната власт, социални и здравни работници, медиатори и доброволци. Освен спецификите при идентификацията, насочването и подкрепата на пострадалите от трафик на хора лица, обученията включват и теми, свързани с предотвратяване на културата на ненаказуемост на трафикантите, особено възможностите за паралелни финансови разследвания и конфискацията на имущество.

Закрилата на пострадалите от трафик на хора остава приоритетна и неотменима отговорност на държавата. Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертвите представлява основен инструмент за гарантиране на междуинституционална координация, навременна реакция и предоставяне на целенасочена подкрепа. В рамките на Националната програма за 2025 г. се предвижда устойчивото функциониране и надграждане на специализираните услуги за жертви в София, Варна и Бургас, както и прилагането на мерки за дългосрочно възстановяване, социална и трудова реинтеграция, включително чрез механизми за доброволно завръщане и подкрепа след завръщането. Тези мерки са насочени към реалното гарантиране на правата и достойнството на всяко пострадало лице, при пълно зачитане на стандартите за защита на човешките права.

Международното сътрудничество, събирането, и анализът на данни, традиционно са част от планираните дейности, особено с оглед ролята на Националната комисия на национален докладчик по въпросите свързани с трафика на хора.

Националната програма за 2025 г. се изготвя от Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет, с експертната подкрепа на Постоянната работна група към комисията. Програмата е одобрена от Националната комисия за борба с трафика на хора на нейно заседание на 24 юни 2025 г., в изпълнение на задължението й по чл. 7, т. 3 от Закона за борба с трафика на хора (Обн. ДВ., бр. 46 от 20 май 2003 г.) и в отговор на необходимостта от предприемане на ясни и категорични мерки за ефективно прилагане на законодателството в областта на борбата с трафика на хора.

България ще предостави хуманитарна помощ и помощ за развитие под формата на доброволни вноски към международни организации

Правителството одобри предоставянето на хуманитарна помощ и помощ за развитие в подкрепа на Украйна, цивилното население на Ивицата Газа, Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен и др. под формата на доброволни вноски към международни организации на обща стойност 2 382 390,5 лева.

Средствата ще бъдат насочени към утвърдени международни организации като Върховния комисариат на ООН за бежанците, Детския фонд на ООН, Международния комитет на Червения кръст, Световната продоволствена програма, Международната организация по миграция, Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Департамента по политически въпроси и мироизграждане на ООН, Службата на Върховния комисар по правата на човека, Програмата на ООН за околна среда, ООН-Жени, Фонда на ООН за населението, Европейския фонд за демокрация, ЮНИДО, ОССЕ и др. Необходимото финансиране ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Одобрената помощ е в пълно съответствие с приоритетите на страната ни по линия на политиката за развитие и хуманитарна помощ. Тя отчита както традиционните ни ангажименти в подкрепа на утвърдени международни хуманитарни организации, така и актуалните развития в редица региони по света. Взети са предвид хуманитарните последици от продължаващата война на Русия срещу Украйна, ситуацията в Близкия изток, актуалните развития на обстановка в Сирия и Афганистан и др. В съответствие с основните хуманитарни принципи, приоритетно се разглеждат спешни действия в случаи на природни и климатични бедствия, както и подкрепа за тежки и продължителни хуманитарни кризи.

България ще продължи да бъде част от усилията на ЕС и на международната общност за преодоляване на най-острите хуманитарни предизвикателства и облекчаване страданието на милиони хора по света. Със своя принос страната ни затвърждава положителния си образ като предвидим и надежден донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие, като същевременно допринася за укрепване на европейската и националната сигурност и развитие.

Правителството прие решение за откриване на почетно консулство на Република България в Италианската република със седалище в град Триест

Министерският съвет прие решение за откриване на почетно консулство на Република България в Италианската република със седалище в град Триест и консулски окръг, обхващащ територията на област Фриули-Венеция Джулия.

Функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на България в Триест ще бъдат изпълнявани от г-жа Валентина Шошкова, собственик на строителни компании в България и Италия с доказани лидерски умения и опит.

Откриването на почетно консулство на България в Триест ще разкрие нови възможности за насърчаване на сътрудничеството на регионално равнище и ще окаже положително въздействие за по-нататъшното развитие на българо- италианските търговски, икономически, културни и научни връзки. Функционирането му ще допринесе за разширяване на контактите между гражданите и институциите на двете страни и ще способства за защитата на правата и интересите на българската общност в област Фриули-Венеция Джулия.

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“

Министерският съвет одобри резултатите от участие в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведено на 14 октомври 2025 г., в гр. Люксембург, Люксембург.

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: Отражение на настоящата геополитическа обстановка върху вътрешната сигурност на ЕС; Бъдещето на Фронтекс; Регламент за установяване на обща система за връщане на граждани на трети държави, пребиваващи незаконно в ЕС; Външно измерение на миграцията е фокус върху връщанията в Сирия - тема на работния обяд; Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Механизма за гражданска защита на Съюза и подкрепата от Съюза за готовност и реагиране при извънредни ситуации в областта на здравеопазването.

МВР получава безвъзмездно държавен имот в Стара Загора за изпълнението на проект

Правителството реши да предостави безвъзмездно за управление на Министерството на вътрешните работи имот - публична държавна собственост в град Стара Загора. Същият е с площ 17,44 кв. м и се намира на бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, като ще се ползва за функциите на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“. Той е необходим за реализация на проекта „Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиорелейна мрежа, управлявани от МВР“, фиксиран по Механизма за възстановяване и устойчивост съгласно Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Одобрени са промени в нормативни актове, свързани с въвеждането на еврото

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях и Тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги. Чрез измененията тези нормативни актове се привеждат в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Предвижда се хората, които ще кандидатстват за отпускане на финансови помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, да декларират своите доходи в евро. С промените в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях се регламентира, че кандидатите за приемни родители трябва да декларират средномесечния доход на членовете на семейството в евро.

Предвижда се таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги да се заплащат в евро. Плащането им в левове ще е възможно само до края на месец януари 2026 г.

Одобрена е промяна на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Правителството прие второ изменение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. (ПРЧР). Промените предвиждат въвеждането на финансови инструменти, насочени към подкрепа на стартиращи предприемачески инициативи, особено сред уязвимите групи на пазара на труда.

Новите мерки ще осигурят по-лесен достъп до финансиране за микропредприятия, които създават заетост за хора в неравностойно положение. По този начин се цели не само икономическа активизация, но и по-ефективно социално включване на тази групи.

По искови молби за отмяна или за установяване на нищожност на арбитражно решение ще се дължи пропорционална такса в размер 1 на сто от цената на иска

Със свое постановление днес правителството допълни Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК). С допълнението се въвежда пропорционална такса върху цената на иска по искови молби за отмяна или за установяване на нищожност на арбитражно решение от Върховния касационен съд. Новата такса ще е в размер 1 на сто върху интереса от отмяната, съответно от установяване на нищожността, но не повече от 3000 лв.

Законодателната реформа за дейността на арбитражите стана факт през август, след като парламентът окончателно гласува измененията и допълненията в Закона за международния търговски арбитраж (вече Закон за арбитража) и те бяха обнародвани в „Държавен вестник“. Реформата е в отговор на установените случаи на злоупотреба с арбитражни решения за осъждане на физически и юридически лица въз основа на неистински документи (сред тях е случаят „Янка Ушколова“), безконтролното създаване на арбитражи и ограничените възможности за отмяна на арбитражното решение и административен контрол върху дейността на арбитражите.

В Закона за арбитража бяха разширени основанията за нищожност на арбитражно решение, включително когато то е постановено от арбитраж или от арбитър, които не са вписани в новия Регистър на арбитражите. Нищожността се прогласява от Върховния касационен съд (ВКС) по иск на някоя от страните или техни правоприемници, като искът не е ограничен със срок. ВКС има право да констатира нищожност и служебно. Сред основанията за отмяна на арбитражното решение е противоречието му на обществения ред в страната, както и ако по надлежния съдебен ред се установи неистинност на документ, на показания на свидетел, на заключение на вещо лице или престъпно действие на страната, на нейния представител, на член от състава на арбитража или негов служител във връзка с решаването на делото.

Специално внимание беше отделено и на таксата за предявяване на иск пред ВКС. Класическото правило по ГПК е, че държавната такса при иск пред съда е в размер 4% върху интереса. В същото време в случая ВКС не разглежда спора по същество. За да бъде осигурена ефективна защита на правата на страните в арбитражното производство, които могат да се окажат и с блокирани средства, в Закона за арбитража беше въведено изричното правило таксите по искове за отмяна и установяване на нищожност да се определят с тарифа на МС.

Правителството одобри позиция по дело пред Съда на ЕС

Правителството одобри днес позиция на Република България по преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз по дело С-523/25, Stichting Data Bescherming Nederland пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Нидерландия.

Поставените въпроси се отнасят до възможността държавите членки, в конкретния случай Кралство Нидерландия, да предвидят допълнителни условия за допустимост за представляващи колективни интереси организации, които предявяват искове по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (известен и като GDPR), в полза на засегнати физически лица.

Българската позиция е, че правото на Съюза не допуска такава възможност, тъй като подобни завишени изисквания действат ограничаващо върху избора на субекта, когато той взема решение на кого може да възложи своя мандат. Същевременно, правните норми, съдържащи се в GDPR, не допускат правото на представляваща колективни интереси организация да предяви представителен иск за обезщетение за вреди в полза на субекти на данни, без последните да са възложили мандат на тази представляваща колективни интереси организация.

Що се отнася до възможността представителните искове относно едни и същи факти да могат да бъдат съединени, то тази правна материя не е уредена в GDPR и следва да се прилагат процесуалните норми в националното законодателство на държавите членки.

Регламентират се местата за провеждане на образователния процес в Духовното училище в София

Министерският съвет одобри образователният процес в Духовното училище в София да се провежда на два адреса в столичния район „Надежда“. Училището бе открито миналата година и в него се обучават ученици от VIII до XII клас с профилирана подготовка по чужди езици и природни науки.

За да се създадат добри условия за учениците, тяхното обучение ще може да се провежда на две места, които са в близост едно до друго.

По този начин ще се осигурят възможности за осъществяване на ефективна общообразователна и профилирана подготовка, както и за специализирана подготовка в съответното вероизповедание.

Правителството подкрепя учените с ново издание на програмата „ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ“

Министерският съвет одобри второ издание на националната научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа - 2025 г.“ (ННП „ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ - 2025“) в подкрепа на българските учени. Програмата е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на учени с международно признание и спомага за повишаването на научната конкурентоспособност на страната.

ННП „ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ - 2025“ се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“, като се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката. Общият й бюджет е в размер на 13 616 000 лв„ а срокът на изпълнение - до 31 декември 2033 г. Програмата е предназначена за съвместни кандидатури на индивидуални изследователи и българско виеше училище или научна организация. Проектите могат да са от различни научни области, като срокът на изпълнение е две години с право на удължаване от още една година.

Новото издание затвърждава позицията на България като активен партньор в европейското научно пространство.

Близо 2,7 млн. лева се отпускат за стипендии в училища с високи резултати на матурите

Правителството отпусна 2 698 690 лева за стипендии в 73 общински училища, чиито възпитаници са се представили най-добре на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика.

Училищата се определят според образователните резултати за пет поредни години. Те се разпределени в седем групи - четири със средни резултати по български език и литература и три - по математика. Според различните групи, в които попадат училищата, размерът на средствата за един ученик варира от 30 до 90 лева.

Това са допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на учениците в съответните училища.

Съгласно друго правителствено решение 3795 директори на общински образователни институции ще получат допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в работата. От тях 1699 са директори на детски градини, 1958-на училища, 130-на центрове за подкрепа на личностното развитие и 8 са директори на центрове за специална образователна подкрепа. За целта Министерският съвет отпуска 7 080 784 лева. Възнагражденията се дават всяка година след оценяване на директорите от комисии в регионалните управления на образованието и общините.

Министерският съвет отпусна близо 90 000 лв. за национални програми в образованието

Министерският съвет одобри допълнителни 89 327 лв. за дейности по две национални програми в образованието, свързани с подобряване на ИТ-уменията на учениците и поддържане на училищните традиции.

По НП „Обучение за ИТ умения и кариера“ се предоставят 26 160 лв. на две общински училища за провеждане на обучение на ученици от X клас през първия срок на учебната 2025/ 2026 г. по професията „Приложен програмист“. Това са Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив и ПГ по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ в Бургас. Обхватът на ученици по професионална квалификация по професия „Приложен програмист“ бе разширен по предложение на представители на ИТ индустрията и след проведени обсъждания на възможностите на програмата. По този начин младежите получиха повече възможности да се включват в пазара на труда и/ или да продължават образованието си във висши училища в професионалното направление „Информатика и компютърни науки“.

Правителството отпусна и 63 167 лв. за проекти на 33 общински училища, свързани с изграждане и поддържане на училищни традиции за изучаване и съхраняване на историческата памет. Дейностите обхващат ученици от VIII до XII клас и включват: събиране на информация и полагане на грижи за исторически паметници, посещения на музеи и/или културно-исторически обекти и др. По този модул от НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ ученици те придобиват нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание.

Приета е промяна на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Министерският съвет прие промяна на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

С промените действащия подзаконов нормативен акт се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България при спазване на принципа на защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.

Целта е съществуващите държавни такси в лева, да бъдат преизчислени в евро, за постигането на яснота за потребителите на услугите при въвеждането на еврото като официална парична единица.

Приет е Годишен доклад за 2024 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия

Министерският съвет прие Годишен доклад за 2024 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2030.

Данните от доклада показват, че през 2024 г. раждаемостта намалява, но коефициентът на общата раждаемост (8.3%о) надвишава средните стойности за ЕС (8.2%о). Средната възраст на жените при раждане на първо дете през 2024 г. е 27.6 години, като в регионален аспект той варира от 22.1 за област Сливен до 30.9 за област София (столица).

Положителна тенденция се наблюдава по отношение на средната продължителност на живота, която отново започва да се покачва и достига 75.6 години, което се свързва основно с отшумяването на влиянието на пандемията от COV1D-19. Средната продължителност на живот в Европейския съюз е 81.4 години.

Продължава и тенденцията за намаление на смъртността (15.6 на 1 000 души, при 15.7%о за 2023 г., 18.4%о за 2022 г. и 21,7%о за 2021 г.), но въпреки това България продължава да е с най-висок коефициент на общата смъртност сред страните от ЕС (средно 10.8%о).

Положителна тенденция се отчита и по отношение на лечимата и предотвратимата смъртност, които също намаляват (съответно 194,13 на 100 000 души за 2024 г. при 212,97%ооо за 2020 г. и 276,58%ооо при 316,48%ооо за 2020 г.).

Най-честа причина за смърт са болестите на органите на кръвообращението (60.7%), следвани от новообразуванията (17.0%).

Нивото на детската смъртност (4.5%о) също продължава да намалява, като се доближава до средният показател за ЕС е 3.3%о. Този индикатор е показателен за качеството на медицинската помощ, но върху него голямо влияние оказват жизненият стандарт и здравната култура на населението.

Отчита се намаление на заболеваемостта от злокачествени новообразувания (391.6%ооо за 2024 г., 406.5%ооо за 2023 г. и 405.6%ооо за 2022 г.), която продължава да е значително по- ниска от 2019 г. (434,9 %ооо). Най-висока е заболеваемостта от рак на мъжките полови органи (92%ооо), рак на млечната жлеза при жените (89.4%ооо) и рак на храносмилателните органи (8.7%ооо).

Броят на освидетелстваните и преосвидетелствани лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане е значителен, като през 2024 г. достига до 193 793 души, при 182 789 души през 2023 г. Най-висок е относителният дял на лицата от възрастовата група над 60 години (51.4%), следвани от възрастовата група 50-59 години (27.3%).

Анализът на ключовите показатели за мониторинг на изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 показва положителна тенденция по отношение на общата, детската и преждевременната смъртност, очакваната продължителност на живота при раждане, годините живот в добро здраве при раждане, очакваната продължителност на живота и други. По отношение на показателите за смъртност от болести на органите на кръвообръщението, исхемична болест на сърцето, остър инфаркт на миокарда и мозъчно- съдова болест също се наблюдава положителна тенденция за намаляване. Причините за това биха могли да са следствие от подобряване на начина на живот, на факторите на околната среда, на качеството на здравната грижа, включително и навлизането на нови технологии за ранна диагностика и лечение.

Общите констатации за състоянието на общественото здраве са, че България изостава от страните-членки на ЕС, като сериозно предизвикателство остават хроничните незаразни болести, които са основна причина за инвалидизация, намалена работоспособност и смърт. През 2024 г. са реализирани голям брой мерки за повишаване качеството на здравните услуги и на ефективността на системата на здравеопазване, но следва да се има предвид, че реалните резултати от приложените мерките в здравния сектор дават отражение в дългосрочен план.

България ще участва в международна инициатива за опазване на китоподобните

Със свое решение от днес правителството упълномощи министъра на околната среда и водите да подпише Меморандум за разбирателство между Министерството на околната среда (МОСВ) и водите на Република България и Секретариата на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан.

Създадено под егидата на Конвенцията на ООН за мигриращите видове (UNEP/CMS), споразумението е насочено към постигане и поддържане на благоприятен природозащитен статус на китоподобните бозайници чрез прилагане на координирани мерки. Обхватът му включва ключови местообитания за множество видове китоподобни бозайници, много от които са класифицирани като застрашени в Червения списък към конвенцията и са подложени на нарастващ натиск от човешката дейност - прекомерен риболов, замърсяване, подводен шум, както и деградация на местообитанията.

С подписването на меморандума за разбирателство МОСВ поема ангажимента да финансира частично изследвания на китоподобните бозайници за разработването на нови техники за подобряване на тяхното опазване. Изследванията ще бъдат извършени през 2026 г. в Средиземно море и през 2027 г. в Черно море. Общият размер на средствата за целия тригодишен период на действие на меморандума е 46 500 евро. Нужните финансови средства ще бъдат разписани в бюджета на МОСВ в рамките на утвърждаваните средства за съответната година.

Проектът, по който се изпълняват проучваните, е с продължителност от 3 г. и е на обща стойност от 3,3 млн. евро. Сред страните в споразумението със значим доброволен финансов принос са Франция в размер на 1,6 млн. евро, Италия - 600 000 евро, Княжество Монако - 150 000 евро, Военноморските сили на САЩ - 130 000 евро и др.

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания), което се проведе на 29 и 30 септември 2025 г. в Брюксел.

Делегацията беше ръководена от министъра на икономиката и индустрията г-н Петър Дилов в частта „Вътрешен пазар и индустрия“ и от заместник-министъра на образованието и науката акад. Николай Витанов в частта „Научни изследвания“.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ министрите проведоха дебат за Европейския фонд за конкурентоспособност, като приветстваха неговото създаване, насочено към изграждането на инвестиционен капацитет за укрепване на европейската конкурентоспособност в стратегически технологии и сектори през целия инвестиционен цикъл.

В рамките на заседанието министрите обсъдиха темата за опростяването на законодателството и подкрепиха необходимостта от осигуряване на регулаторна среда, която насърчава растежа и инвестиционния капацитет на европейските предприятия. Основна цел ще бъде работата по намаляване на тежестите, по-ефективна цифровизация, опростяване на регулаторната рамка, по-точно прилагане на правилата, както и засилен политически ангажимент.

В частта „Научни изследвания“ Съветът одобри два проекта на заключения: относно важната роля на научните изследвания и иновациите за Стратегията на ЕС за стартиращи и разрастващи се предприятия, както и призив за действия в областта на науките за живота в интерес на конкурентоспособността на Съюза.

Обсъдени бяха и въпроси свързани с необходимостта от адаптиране на рамковата програма „Хоризонт Европа“ към новите геополитически реалности. Целта е укрепване на конкурентоспособността, сигурността и стратегическата автономност на ЕС.

Правителството одобри резултатите от българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество

Правителството одобри резултатите от Осемнадесетата сесия на българо- китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която се проведе на 15-16 септември 2025 г. в гр. София.

Българската делегация бе ръководена от министъра на икономиката г-н Петър Дилов, в качеството му на министър на икономиката и индустрията на Република България и председател на българската част на Смесената комисия.

Китайската делегация бе ръководена от г-н Лин Дзи, заместник-министър на търговията на Китайската народна република и председател на китайската част на Смесената комисия.

По време на Сесията беше направен анализ на двустранното сътрудничество между България и Китайската народна република и бяха разгледани актуални въпроси на българо-китайските икономически отношения и възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в редица области, като търговия, инвестиции, академична сфера, земеделие и храни, транспорт, инфраструктура, околната среда и водите, енергетика, туризъм и др.

В рамките на комисията се проведе бизнес форум, организиран от МИИ и БТПП, с участието на официални представители и над 100 български и китайски компании. От китайска страна участие взеха предприятия от секторите: производство на фотоволтаични системи и системи за съхранение на енергия, финанси, производство на електрически превозни средства, доставка на компоненти за електрически превозни средства, изкупуване на селскостопански продукти, управление на платформи за електронна търговия, логистика, производство на домакински уреди и електроуреди и други.

Правителството одобри позицията на България за участие във формално заседание на Съвет „Външни работи (Търговия)“

Министерският съвет прие Решение за одобряване позицията на Република България за участие във формално заседание на Съвет „Външни работи (Търговия)“ на ЕС. Заседанието ще се проведе на 24 ноември 2025 г. в Брюксел.

По време на Съвета се предвижда министрите да разгледат състоянието на търговските преговори на ЕС, както и търговските отношения на ЕС с Китай и САЩ.

Правителството одобри промени по бюджета на МИИ за 2025 г.

Правителството прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК) и съответно на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД (ВМЗ).

Средствата ще бъдат използвани за увеличение на капитала на ДКК ЕАД, с оглед осъществяване належаща реконструкция и поддръжка на притежавания от предприятието сграден фонд. Остатъкът от средствата ще бъдат предназначени за увеличение на капитала за финансово обезпечаване на дейности с цел финансиране на инвестиционни проекти в сектор „Отбрана и сигурност“ на ВМЗ ЕАД, които ще бъдат предоставени от ДКК ЕАД под формата на капитал.

Целта на горните актове е да се осигури увеличение на капитала на ДКК ЕАД и ВМЗ ЕАД, който ще се използва за реализиране на инвестиции и постигане на по-голяма добавена стойност от дейността на предприятията, включително разширяване дейността на ВМЗ ЕАД.

Същевременно, изпълнението на горната стъпка ще доведе до повишаване на доверието на клиентите, кредиторите и доставчиците на дружество от стратегическо значение.

Правителството прие позиция на България по дело С-591/24 пред Съда на Европейския съюз

Министерският съвет одобри позицията на Република България подело С-591/24 пред Съда на Европейския съд, образувано по преюдициално запитване на Административен съд София-град.

В контекста на поставения преюдициален въпрос страната ни намира, че, в съответствие с Директива 2010/13/ЕС, Хартата на основните права на Европейския съюз, Европейската конвенция за правата на човека и най-вече -Конституцията на Република България, както и в чл. 10, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, са очертани принципите, от които следва да се ръководят доставчиците на медийни услуги в Република България при осъществяване на своята дейност.

Отнесено към преюдициалния въпрос, следва да се направи извод, че „добрите нрави“ е понятие, както е заложено в Конституцията на Република България, което е от компетентността на държавите членки, като те определят какво се разбира под него според собствения си културен, социален, исторически и етически контекст.

Кабинетът прие Решение за участието на България в 61-ото издание на Венецианското биенале за изкуство във Венеция

Министерският съвет прие Решение за участието на България в 61-ото издание на Венецианското биенале за изкуство във Венеция, Италия, от 9 май до 22 ноември 2026 г.

Повече от 120 години, Биеналето е сред най-престижните културни институции в световен мащаб. Провежда се през две години и протича по предварително обявена тема със социално значимо послание. Темата на 61-ото Биенале за изкуство е „6 минорни тоналности“.

Целите на българското участие в 61-ото издание на Венецианското биенале за изкуство през 2026 г. са популяризиране на постиженията на съвременното българско изкуство, стимулиране на двустранното сътрудничество в областта на визуалните изкуства и мобилността на творците, както и издигането и утвърждаването на международния авторитет на България в областта на културата.

Министерският съвет предостави за управление на община Оряхово археологическата недвижима културна ценност „Средновековна крепост Камъка“

Министерският съвет прие решение, с което предоставя безвъзмездно на община Оряхово правото на управление върху археологическа недвижима културна ценност „Средновековна крепост Камъка“ - публична държавна собственост, с категория „национално значение“.

Крепостта, изградена през IX-X и XII—XIV век, се намира в местността „Горните лозя“ край Оряхово, област Враца, и е вписана като културна ценност още през 1927 г.

Общината получава обекта за срок от 10 години с цел опазване, социализация и популяризиране на културното наследство. Дейностите по консервация, научно и туристическо представяне ще се осъществяват от Исторически музей - Оряхово, съгласно Закона 3а културното наследство.

Решението е важна стъпка към дългосрочното опазване и социализиране на ценни археологически обекти и развитие на културния туризъм в региона на Оряхово.

Одобрен е План за действие за периода 2025-2027г. към Актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България

Министерският съвет прие Решение за одобряване на План за действие за периода 2025-2027г. към Актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

С изготвянето на Плана за действие за периода 2025-2027г. към Актуализираната Националната стратегия за развитие на устойчив туризъм в България 2014-2030 г., Министерството на туризма представя план за постигането европейските и национални ангажименти по отношение на устойчивото развитие.

Настоящият План цели да подпомогне стратегическата синхронизация между националната туристическа политика и общоевропейските цели в сферата на устойчивия туризъм, като постави България сред водещите устойчиви дестинации в Европа.

Планът за предстоящия период търси баланс между икономическите, екологичните и социо-културните аспекти на туристическото развитие и отчита основните принципи на устойчивостта.

План за действие за периода 2025-2027г. към Актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. предвижда конкретни дейности и мерки за осъществяване изпълнението на стратегическите цели на НСУРТРБ: Създаване на благоприятна околна и бизнес среда за развитие на устойчив туризъм; Развитието на конкурентоспособен туристически продукт; Успешното позициониране на България на световния туристически пазар; Балансираното развитие на туристическите райони.

Одобрена е помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

Министерският съвет прие Проект на решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г., Решения № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 на Министерския съвет от 2023 г., както и Решения № 115 и 201 на Министерския съвет от 2025 г., съгласно списък № 28, и проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2025 г.

Плащанията са верифицирани за периодите от 1 ноември 2024 г. до 30 ноември 2024 г. и от 1 декември 2024 г. до 31 декември 2024 г., съгласно списък № 28.

С приемането на настоящия акт, плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в общ размер на 3 516 799 лв. с ДДС, съгласно приложения списък № 28, който представлява неразделна част от решението на Министерския съвет.

Отпускат се средства на „Български пощи“ за първоначално зареждане на станциите с евро

Правителството одобри 44 млн. лв. допълнителни плащания от централния бюджет за 2025 г. за осигуряване на средства на „Български пощи“ ЕАД. Двадесет и пет милиона лева се отпускат, за да бъде осигурено първоначалното зареждане с евро на пощенските станции в населени места без банки. Средствата ще бъдат възстановени от дружеството до 30 септември 2026 г.

Предварителното осигуряване на стартовите пакети с евро е част от подготовката на дружеството за изпълнение на услугата от общ икономически интерес. В Националния план за въвеждане на еврото е предвидено снабдяването на „Български пощи“ ЕАД с евробанкноти и евромонети да започне два месеца преди датата на въвеждане на новата валута.

Осигурява се и временно финансиране в размер на 19 млн. лв., което да гарантира добра ликвидност до получаване на положително решение от Европейската комисия за компенсации в пълен размер на нетните разходи за предоставяне на универсална пощенска услуга и изплащането на пенсии. Разговорите с комисията са в напреднала фаза.

Одобрена е информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2025 г.

Правителството прие информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за деветмесечието на 2025 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси.

Данните бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в началото на м. ноември 2025 година.

Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме проект за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“

Министерският съвет на Република България с решение предлага на Народното събрание да приеме проект за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“.

В резултат на планиране на отбраната в национален и колективен формат за изпълнение на мисиите и задачите на въоръжените сили са заложени приоритети за изграждане и развитие на отбранителни способности в „План за развитие на ВС на Република България до 2026 г.“ За поддържане на съществуващите и развитие на нови отбранителни способности като основен приоритет в Плана е предвидено придобиването на нови трикоординатни радари.

Съгласно „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032“, е необходимо предприемане на категорични, ресурсно осигурени, последователни и целенасочени действия за изпълнение на поетите национални ангажименти по Пакета „Цели за способностите“ (ЦС) на НАТО, което ще допринесе за постигане целите на Програмата и за цялостното повишаване на отбранителните способности на въоръжените ни сили. Една от приоритетните насоки за развитие на отбранителните способности на страната ни в рамките на Пакета ЦС 2025 е развитието на способности за наблюдение на въздушното пространство. Стратегическата цел на отбранителната политика съгласно Програмата е защитата на териториалната цялост и утвърждаването на националните интереси чрез изграждане, поддържане и развитие на адекватни на средата на сигурност отбранителни способности. Необходимо е изграждането на способности за ситуационна осведоменост в реално време и в частност придобиване на нови високотехнологични радари, за да се осигури изпълнението на отговорностите към националната и колективната система за сигурност.

В тази връзка е изготвен проект за инвестиционен разход (ПИР) „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Целта на проекта е изграждане, развитие и поддържане на способностите на Системата за наблюдение на въздушното пространство в зоната на отговорност на Република България в съответствие с концептуалните и стандартизиращи документи на НАТО. За преодоляване на недостига от способности за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация се предвижда придобиването на 7 (седем) броя нови трикоординатни радари и съответното спомагателно оборудване за осигуряване на ефективно, непрекъснато и надеждно наблюдение и контрол на въздушното пространство при осигуряване на въздушния суверенитет на Република България и изпълнението на съюзните ангажименти в Интегрираната система за ПВО и ПРО на НАТО.

Настоящият ПИР „Придобиване на нови трикоординатни радари“ е изготвен на базата на проект на договор в резултат на поръчка за придобиване (“Acquisition order”) към Рамково споразумение № УД-04-29/19.06.2025 г. между Министерство на отбраната (МО) на Република България и Министерството на въоръжените сили на Френската република от една страна, и проект на допълнителен „съпътстващ“ договор (“Side contract”) между МО на Република България и производителя на радарите.

Обхватът на ПИР включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудване, услуги и дейности по поръчка за придобиване към PC № УД-04- 29/19.06.2025 г„ и придобиване на спомагателно оборудване, услуги и дейности, свързани с експлоатацията на радарите, по „съпътстващ“ договор с производителя на радарите.

В тази връзка и на основание чл. 22, ал. 2, т. 116 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Министерският съвет внася в Народното събрание проекта за инвестиционен разход на Министерството на отбраната.

Правителството осигури средства за обезщетения в образованието

Правителството отпусна 41 882 965 лв. за финансово осигуряване на дейности по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2025 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците юли - август 2025 г. при намаляване на числеността на персонала в общинските образователни институции, при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Необходимите средства за изпълнение на настоящия проект на Постановление ще бъдат осигурени от бюджета на МОН и за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за национални програми за развитие на образованието за 2025 г.

Правителството отпусна също 50 305 018 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2025 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците май - юни 2025 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции, при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Необходимите средства за изпълнение на настоящия проект на акт ще се осигурят за сметка на разчетените средства за национални програми за развитие на образованието за 2025 г. в централния бюджет.

Правителството прие промени в Закона за водите

Правителството прие промени в Закона за водите, е които се облекчава административната тежест чрез съкращаване на разрешителните процедури и регистрационните режими.

Предвид актуалните предизвикателства заради климатичните промени в селското стопанство, достъпът до вода е от съществено значение за осигуряване на продоволствена сигурност и устойчивост на сектора. С новите текстове се уреждат възможностите за водовземане от река Дунав и общински язовири като се предоставят по-широки правомощия на местната власт - въвежда се уведомителен режим при водовземане от реката за нуждите на напояването и облекчен режим за водовземане от язовири общинска собственост.

Текстовете в сега действащия Закон за водите съдържат редица изисквания и процедури, които утежняват административния процес по издаване на разрешителни на водоползвателите. Процедурите често са продължителни, включват твърде много документи и съгласуване с институции, което води до забавяне и затруднява ефективното управление на водните ресурси.

С новите текстове ще се облекчат процедурите за достъп до водни ресурси, оптимизира се институционалната координация чрез въвеждане на ясни срокове и служебен обмен на информация. Отпада необходимостта от представяне на част от документите от страна на заявителите, като се въвежда служебно изискване на информация от съответните ведомства. Определят се задължителни срокове за институциите за предоставяне на становища. Уточняват се правата и отговорностите на кметовете на общини за контрола върху водовземането от общински водоизточници.

Новите правила съкращават също сроковете и улесняват процеса по подаване на документи, което ще доведе до по-гъвкаво и ефективно управление. Промените в Закона за водите са в съответствие с разпоредбите на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действия на Общността в областта на водната политика (Рамкова директива за водите).

По отношение на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост, се дава възможност при мотивирано искане от кмета (въз основа на решение на общинския съвет и след преценка за спазване изискванията на закона) да бъде удължен срокът за безвъзмездното им управление и ползване от съответните общини.

Правителството прие промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Правителството прие промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Целта на законопроекта е подобряване на управлението на химикалите, включително живак, в самостоятелен вид, в смеси и в изделия чрез намаляване на риска за здравето на хората и околната среда от неблагоприятни въздействия.

Прекратява се употребата на дентална амалгама от 2025 г., освен в случаите когато специфични медицински състояния на пациентите налагат това (напр. алергии). Освен това се намалява използването на живак в обществото чрез ограничаване на търсенето и предлагането му в състава на продукти (внос, износ, производство).

С въведените промени се постига еднакво прилагане на правилата за класифициране на химичните опасности и предоставяне на информация за тях от всички участници във веригата на доставки за химикалите с критично ниво на опасност поради присъщи свойства да нарушават функциите на ендокринната система, устойчиви, мобилни и токсични, невротоксични и др.

За икономическите оператори се опростява предоставянето на информация за химични опасности, като същевременно се осигурява възможност информацията да стане по-достъпна и разбираема за потребителите на химикали.

С промените се постига също и изясняване на правилата за онлайн предлагане и рекламиране на химични вещества и се въвеждат задължения за уведомяване на токсикологичните центрове от дистрибуторите при търговия между държавите членки в случай на преетикетиране и смяна на търговската марка на химични смеси. Определянето на нов орган-токсикологичен център ще осигури на България достъп до платформата на Европейската агенция по химикали, което от една страна ще предотврати риска за българските потребители, употребяващи в домашни и/или промишлени условия химични смеси, а от друга ще облекчи икономическите оператори при изпълнение на задълженията им да нотифицират пусканите на територията на България смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или на физичните ефекти.

С изменението се осигуряват необходимите условия за прилагането на три европейски регламента.

Предоставяте се освободени държавни резерви - лични предпазни средства, за нуждите на населението на 56 общини

Министерският съвет разгледа и прие решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви - лични предпазни средства за нуждите на населението на 56 общини на територията на Република България.

Личните предпазни средства ще бъдат използвани в делегираните от държавата дейности, функциониращи на териториите на общините - домове за стари хора, заведения за пълнолетни и непълнолетни лица с увреждания, центрове за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост и психични разстройства, приюти, преходни жилища, дневни центрове, домашен социален патронаж, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и др.