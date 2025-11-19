Близо 450 000 туристи от три страни са посетили Варна за 10 месеца

Близо 450 000 туристи от Румъния, Германия и Полша са почивали във Варна и курортите от началото на тази година до края на октомври, съобщиха от общината, която участва в международни изложения в трите ключови за туризма държави.

Водещ пазар отново е румънският. Всеки трети гост на града този сезон е бил от северната ни съседка. От януари до началото на ноември те са реализирали над 1,28 млн. нощувки – с 5% повече от същия период на 2024 г. На туристическата борса TTR в Букурещ от 20 до 23 ноември Община Варна ще представи богатите си възможности за туризъм извън летния сезон - културно-исторически, спа и уелнес. Очаква се и засилен интерес към офертите за Коледа и Нова година.

Варна постепенно си връща загубените от пандемията позиции в Германия, където от днес общината участва в „Touristik & Caravaning“ в Лайпциг. След реализирани две маркетингови кампании и ръст на полетите тази година немските гости са 35% повече от миналата, а реализираните от тях нощувки са 573 000. За да увеличи резервациите, Варна ще инвестира 320 000 лв. от бюджета си за рекламни кампании в провинциите Берлин, Саксония, Долна Саксония и Северен Рейн-Вестфалия. Оферти от кандидати да ги проведат се набират до 24 ноември.

Морски семейни почивки, спа ваканции и младежки лагери са акцентите в представянето на Варна в провеждащото се в момента във Варшава най-голямо полско туристическо изложение – ITTF. Подготвени са рекламни материали на полски език за посетителите. Те търсят още възможности за къмпингуване, вело и рафтинг туризъм. Този сезон във Варна поляците са реализирали близо 380 000 нощувки, отчитат от общината.