България спря внос на риба с живак

Не са допуснати в страната и краставички с парацетамол

Голямо количество внос на риба с живак и консервирани краставички с парацетамол са спрени и не са допуснати до българския пазар. Това съобщиха от Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Те са били произведени в Индия. Рибата пък е била с произход от Испания, Мароко, Португалия и Китай.

За опасната стока България е била уведомена от Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) на Европейския съюз. Така те не са били допуснати да влязат в нашата страна през октомври.

Общо 528 нотификации са изпратили страните от ЕС за рискови храни, което бележи ръст спрямо септември, когато те са били 434. От тях 218 са били с предупреждение за сериозен риск за здравето. За пореден месец водещи патогени са Salmonella spp., Listeria monocytogenes и Escherichia coli.

Най-голям дял от уведомленията се отнасят до месни продукти (включително птиче месо) и морски дарове.

Анализът сочи, че Salmonella spp. е установена в над 40% от нотификациите, основно в птиче месо с произход от Полша, Румъния, Унгария и Украйна. Listeria monocytogenes е установена в предимно в риба и морски продукти от Германия, Нидерландия и Италия. E. coli е открита в различни храни - от плодове и зеленчуци до млечни и месни продукти.