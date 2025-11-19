Удар по Тернопол: Украинските ВВС проверяват данни за ракета Х-101

Според предварителни данни ракета Х-101 е ударила къща в Тернопол, но все още са необходими официални данни след анализ и проверка. Това съобщава Юрий Игнат, началник на комуникациите на командването на украинските военновъздушни сили, в ефира на Kyiv24, цитира УНИАН.

Той уточни, че окончателните данни ще станат ясни едва след провеждането на анализ и проверка на място.

"Основната атака на противника тази нощ беше насочена на запад. Комбиниран удар, включващ различни видове средства за въздушна атака, е бил насочен именно в тази посока", заяви Игнат. Според него в атаката са използвани ракети Х-101, ракети "Калибър" и една балистична ракета, изстреляна от север. "Следователно не е имало изстрелвания от стратегически самолети", добавя той.

За удара по Тернопол Игнат поясни: "Трябва да видим на място, но предварителните данни сочат, че къщата е била ударена от ракета Х-101."

Припомняме, че в нощта на 19 ноември руските сили изстреляха над 470 дрона и 48 ракети от различни типове - балистични и крилати. В резултат на атаката са загинали близо 10 души, а десетки други са ранени, включително и деца.