Германия се готви за войни в Космоса

И Русия, и Китай са „силно ангажирани“ в Космоса

Германия представи първата си национална стратегия за космическа сигурност, като министърът на отбраната Борис Писториус обеща да разшири военните и гражданските способности в орбита, съобщава AFP.

Стратегията идва няколко седмици, след като Писториус обяви планове за въоръжените сили да похарчат 35 милиарда евро (41 милиарда долара) до 2030 г. за космическа отбрана, като се позова на нарастващите заплахи от Русия и потенциално от Китай.

„Трябва да развием и притежаваме капацитет за възпиране и отбрана“, заяви Писториус на пресконференция в Берлин.

И Русия, и Китай са „силно ангажирани“ в космоса и „се позиционират, за да влияят на други сателити“ от Европа и Съединените щати, каза Писториус.

Министърът призна, че „Германия сама няма да успее да се справи с Русия и Китай“, но заяви, че европейските страни от НАТО могат да работят заедно, „за да гарантират, че ще останем способни да действаме и да се защитаваме“.

Германската инициатива следва други европейски усилия за постигане на по-голяма независимост в космоса.

Многонационалната Европейска космическа агенция планира да изстреля интернет спътникова констелация, наречена IRIS2, до 2030 г.

През октомври три големи европейски аерокосмически компании обявиха планове да обединят своите спътникови опции, за да създадат надежден европейски конкурент на ракетната компания SpaceX и интернет системата Starlink на американския милиардер Илон Мъск.

Сателитните системи играят централна роля в съвременните комуникации, интернет услугите, GPS системите и прогнозирането на времето – всички с голямо значение за военните операции, както и за гражданския живот.

Кибератака срещу сателити в началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна причини повреда на няколкостотин вятърни турбини на германска територия, отбеляза Писториус. „Всеки може да си представи какво би могло да причини ефективен удар в космоса на сателитните системи – той би парализирал цели държави и мисля, че е съвсем естествено европейците, Германия и НАТО да искат да се защитят от това“, каза Писториус.

Министърът обеща, че Германия „няма да следва офанзивна стратегия в космоса“, но заяви, че способността да се нанасят контраудари срещу противници е необходима.