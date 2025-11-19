Пенсионерите в Гърция със значително увеличение на пенсиите

Втората част от пакета ще се появи в януарската пенсия

От края на ноември до Коледа 2,5 милиона пенсионери в Гърция ще получават помощи, започващи от годишната надбавка от 250 евро до увеличения от 2,4%, в комбинация с интервенции в „личната разлика“, както и данъчни облекчения, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Годишното увеличение на пенсиите е резултат от сумата от инфлацията и темпа на растеж, разделени на две, и се очаква да достигне 2,4%. Същевременно пенсионерите, които имат лична разлика (сумата, с която реформираната пенсия на пенсионер е по-малка от старата му), ще получат увеличение от поне 50%, докато от 2027 г. личната разлика ще бъде нулева.

Пакетът от финансови интервенции, отнасящи се до пенсионерите, ще бъде въведен в действие на 28 ноември, като компетентните министерства на националната икономика и труда ще активират постоянната помощ от 250 евро. Това е помощ, която ще бъде изплащана на приблизително един милион пенсионери с ниски доходи, както и на 340 000 неосигурени възрастни хора и получатели на обезщетения за инвалидност.

Втората част от пакета ще се появи в януарската пенсия, изплащана през декември. След това ще бъдат включени увеличението на пенсията за 2026 г., премахването или намаляването на личната разлика и промените в данъчното облагане.

Очаква се увеличението на пенсиите да приключи на 2,4%, което е малко по-висок темп от първоначалните прогнози. Месечните увеличения започват от 12 евро за пенсии около 500 евро и достигат до 72 евро за пенсии близо 3000 евро.

От особено значение за пенсионерите, и най-вече за правителството, което е инвестирало политически в решението за „премахване“ на личната разлика, е преходът към новия режим. Проблемът засяга приблизително 670 000 пенсионери, които не са получавали увеличение от 2010 г. От 2026 г. те ще получават 50% от увеличението в джоба си, а останалата част ще намали личната разлика.