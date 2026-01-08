Великобритания доставя на Украйна нови системи Raven и Gravehawk

Великобритания е укрепила противовъздушната отбрана на Украйна, като е доставило модерни системи за малък и голям обсег, включително оперативни платформи Raven и най-новите комплекси Gravehawk, съобщи UK Defence Journal. 13 системи Raven вече са на въоръжение в украинските подразделения, припомня Kyiv Post.

Проектирана за противодействие на дронове, самолети и хеликоптери близо до фронтовата линия, системата Raven използва адаптираната ракета AIM-132 ASRAAM на Кралските военновъздушни сили, изстрелвана от наземни платформи. Ключовото ѝ предимство е бързото разполагане, което позволява на украинските сили да реагират бързо на въздушни заплахи, въпреки че има ограничени възможности срещу крилати ракети.

За да защити критичната инфраструктура от руски удари на далечни разстояния, Лондон също започна да доставя системи Gravehawk. Украйна е получила два прототипа досега, с договор за още 15 системи, като се очаква първата партида от тази поръчка до пристигне скоро.

Надеждата е Gravehawk да се превърне в основен елемент в защитата на големи градове и енергийни съоръжения от масирани въздушни атаки. Системата, съвместно финансирана от Великобритания и Дания, използва съществуващите украински ракети "въздух-въздух" R-73 (AA-11 Archer) в наземна роля. Въпреки че е фокусирана предимно върху противодействие на дронове, тя осигурява и отбранителни възможности срещу самолети, хеликоптери и потенциално крилати ракети. Използването на действаща украинска ракета има за цел да опрости логистиката и да ускори разполагането на войски.

Доставките са част от по-широк пакет за зимна противовъздушна отбрана на стойност 600 милиона британски лири (806 милиона долара), който включва и автоматизирани кули за противодействие на руски дронове. Британски представители казват, че инициативата е пряк отговор на продължаващите атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна.