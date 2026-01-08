Френският всекидневник Le Monde съобщи, че представителят на Кремъл в преговорите с Вашингтон относно руско-украинската война Кирил Дмитриев е бил в Париж на 7 януари. Срещата на върха на "Коалицията на желаещите" се състоя предния ден.

Източник, запознат със случая, съобщи пред Le Monde, че Дмитриев е бил видян на улица "Фобур Сент-Оноре", пише "Украинская правда".

Елисейският дворец отрече съобщенията, че Дмитриев е посетил президентския дворец ден след срещата на лидерите на "Коалицията на желаещите", която се проведе в Париж на 6 януари. На срещата присъстваха президентът на Украйна Володимир Зеленски, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер.

Le Monde твърди, че Дмитриев е бил приет в посолството на САЩ в Париж, разположено близо до Елисейския дворец.

Във вторник, 6 януари, в Елисейския дворец лидерите на ЕС, Володимир Зеленски и специалните пратеници на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се срещнаха, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна.

На следващия ден обаче украинската делегация все още беше в Париж, където проведе срещи с американския екип, както съобщи Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

Умеров заяви на 7 януари, че украинският екип е провел консултации със съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания, Германия, Италия, Полша и Турция, с участието на САЩ, НАТО, Европейската комисия и Европейския съвет. Зеленски, който беше в Париж на 6 януари, пристигна в Кипър сутринта на 7 януари.