Белгийски фермери блокираха няколко магистрали в знак на протест срещу споразумението с МЕРКОСУР, съобщава Belga .

"Въпреки зимното време, фермерите решиха да организират няколко блокади на движението с трактори на различни стратегически точки по магистралната мрежа. Протестите се засилиха през последните дни, тъй като се очаква ЕС да одобри споразумение за свободна търговия с МЕРКОСУР в петък", се казва в изявлението.

Според съобщения в медиите, земеделските производители са блокирали най-малко 16 ключови транспортни възела и гранични пунктове.

Подобни протести се проведоха в страните от ЕС през цялата 2025 г. Местните фермери се опасяват, че Европа ще бъде залята с евтини продукти, които са преминали през по-малко строг санитарен и екологичен контрол.

Земеделските производители също се притесняват, че предстоящото споразумение ще намали допълнително продажбите на европейските земеделски производители поради "нелоялна конкуренция" с техните латиноамерикански колеги.

От своя страна, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че ще похарчи предстоящия седемгодишен бюджет, отпуснат за земеделие, за подкрепа на фермерите, но това не смекчи позицията им. Освен това, по този начин тя ще остави наследника си без средства за тази цел до края на мандата си, коментира РИА Новости.

МЕРКОСУР е общият пазар на южноамериканските страни, включващ Аржентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Той обединява 250 милиона души и представлява над 75% от общия БВП на континента