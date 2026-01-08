Тракторите влязоха в Париж: Франция не отстъпва за споразумението за храните между ЕС и МЕРКОСУР

Париж разчита на блокирането на дискусионното споразумение в Европейския парламент

ЕС планира да подпише търговско споразумение със страните от МЕРКОСУР за внос на говеждо месо, птици, млечни продукти и захар от Аржентина, Бразилия, Парагвай, Боливия и Уругвай

Франция все още смята споразумението между Европейския съюз и МЕРКОСУР за неприемливо, въпреки последните отстъпки, направени от Брюксел по нейно искане и дори ако бъде получено достатъчно мнозинство сред 27-те държави членки.

"Това споразумение все още не е приемливо", подчерта говорителят на френското правителство Мод Брежон в четвъртък в интервю за France Info, въпреки че призна, че е отбелязан "напредък", след като Франция отправи три искания към Европейската комисия, за да се откаже от противопоставянето си, предава Pro Tv.

На въпрос за евентуалното приемане на споразумението в петък, след промяната на позицията на Италия, чийто отказ беше от съществено значение за блокиращото малцинство, водено от Франция и Полша, Брежон отговори, че "това не е краят на историята", защото "все още има и други етапи".

По-конкретно, тя изрази увереност, че Европейският парламент ще се намеси, за да предотврати напредъка по споразумението с МЕРКОСУР, и припомни, че може да го направи по два начина: като отнесе въпроса до Съда на ЕС или, най-вече, чрез гласуването си.

"Европейските депутати носят голяма отговорност и не може да се приема за даденост, че в Европейския парламент ще има мнозинство", каза говорителката на кабинета.

Франция смята, че е постигнат напредък по искането ѝ за предпазна клауза, която би суспендирала отмяната на митата върху вноса от МЕРКОСУР, ако се установят дисбаланси в селскостопанските и животинските продукти.

Недоволството й е свързано, по-специално, с факта, че Париж иска така наречените огледални клаузи, според които продукти, които отговарят на фитосанитарните и санитарните стандарти, които трябва да се спазват от земеделските производители и животновъдите от ЕС, да бъдат спазвани и от страните от МЕРКОСУР.

За Брежон споразумението между ЕС и МЕРКОСУР, което, ако бъде гласувано в петък от 27-те държави членки, може да бъде формализирано на 12 януари, "е споразумение от друго време", каза тя, твърдейки, че е написано, когато е била "само на осем години (сега е на 34) и е остаряло".

Протести срещу МЕРКОСУР в Париж, с трактори пред Айфеловата кула

Групи фермери успяха да влязат в Париж призори тази сутрин с тракторите си, въпреки ограниченията, и стигнаха до главните паметници на столицата - Айфеловата кула и Триумфалната арка - за да протестират срещу търговското споразумение на МЕРКОСУР между Европейския съюз и страните от Латинска Америка, съобщава ANSA.

Бертран Ванто, президент на Координацията по селските райони, вторият по големина селскостопански съюз във Франция, заяви, че "около сто" трактора са влезли в столицата преди призори.

Министерството на вътрешните работи добави, че "повечето са били спрени пред портите на столицата", но около двадесет са се движили в центъра на града около 8:00 часа сутринта.

"Искаме да бъдем приети днес от председателя на Националното събрание и от председателя на Сената", заяви Ванто.

Мобилизиран от седмици, френският селскостопански сектор е изправен пред няколко кризи: огнището на заразна дерматоза, която унищожава добитъка, падащите цени на зърното, покачващите се цени на торовете и заплахата от по-ожесточена конкуренция, ако Европейският съюз подпише споразумение за свободна търговия с четири южноамерикански държави (Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай), което се преговаря от 25 години и изглежда е към своя край.