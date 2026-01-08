Европа се готви за бурята "Горети" на фона на екстремни студове

В съседна Румъния 11 250 домакинства все още са без електричество заради лошото време

Франция и Великобритания се подготвят за бурята "Горети", която удря атлантическото крайбрежие на Европа, носейки силни ветрове и високи вълни, докато други страни, включително Полша, Италия и Швеция, чакат екстремни студове и обилни снеговалежи.

Тъй като "Горети" носи ветрове със силата на буря и високи вълни в голяма част от северозападна Франция, Meteo-France обяви в американската социална медийна платформа X, че департаментът Манш в Нормандия е поставен в червено ниво на тревога за вятър, а няколко департамента са в оранжево за вятър и крайбрежни наводнения.

La tempête #Goretti actuellement très au large de la Bretagne va continuer de se creuser rapidement en interagissant avec le courant-jet d'altitude.



Le centre dépressionnaire prendra une trajectoire en Manche.



Les vents les plus forts vont se situer dans sa partie sud.

Префектът на Манш Марк Шапюи обяви в ефира на телевизионния оператор BFMTV, че училищата ще бъдат затворени в петък сутринта, а достъпът до паркове, градини и общественото морско пространство също ще бъде забранен, предава Anadolu Agency.

Описвайки метеорологичното събитие като "изключително", той отбеляза, че е изпратено предупредително съобщение до всички телефони и потвърди, че 800 пожарникари ще бъдат мобилизирани през нощта.

Междувременно, Метеорологичната служба на Великобритания издаде кехлибарено предупреждение за вятър за Корнуол и островите Сили и предупреди, че бурята може да повреди сгради, да наруши транспортните мрежи със затваряния и отменяния и да предизвика прекъсвания на електрозахранването.

Според информационната агенция ANSA, Италия също очаква силни мистрални ветрове от запад, като Калабрия и Сицилия са най-засегнати от обилни дъждове и снеговалежи, а части от страната се очаква да се изправят пред минусови температури.

Полша също се готви за температури до минус 30°C, което накара кмета на Варшава да свика извънредно заседание на столичния екип за управление на кризи, съобщи телевизионният оператор TVP World.

Шведската метеорологична служба SMHI също издаде червени и оранжеви предупреждения в цялата страна, тъй като се очакват обилни снеговалежи и силни ветрове.

В Румъния 11 250 домакинства все още са без електричество заради лошото време в окръзите Алба, Марамуреш, Сълай, Прахова и Клуж, поради изключително трудните метеорологични условия, обяви Богдан Иван в края на заседанието на Националното енергийно командване в четвъртък. Много от домакинствата ще бъдат свързани отново до края на тази седмица, но са възможни нови аварии и прекъсвания, предвид прогнозата за времето, добави министърът на енергетиката, предава Digi24.

Пътното движение по пътищата на страната се осъществява при зимни условия, с от сняг, особено в северните и централните окръзи, и дъжд в южните райони. Железопътният трафик е затруднен от снега, особено в регионите Крайова и Тимишоара. Поради това влакът от Букурещ Север до Куртичи е закъснял с над четири часа.