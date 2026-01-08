Годишният „устен изпит“ на Джорджа Мелони

Италианският премиер Джорджа Мелони ще проведе утре, 9 януари, своята годишна пресконференция – традиционна среща с медиите, която самата тя нарича „устен изпит“. Откакто е на власт преди три години, Мелони въведе този формат, за да представи постигнатото през годината и да отговори на въпроси за вътрешната и външната политика на Италия.

На пресконференцията се очаква премиерката да коментира ключови международни и вътрешнополитически въпроси. Сред тях са позицията на Италия относно Украйна и „Декларацията от Париж“ за сигурността на страната, ролята на страната в евентуални многонационални сили и гаранциите за украинската сигурност. Ще бъдат обсъдени и европейската отбрана, свързаните с нея разходи, миграционната политика на Италия и споразумението с Албания, както и споразумението на ЕС с Меркосур и мерките за защита на италианските земеделци.

Мелони ще трябва да коментира и актуални международни въпроси, като израело-палестинския конфликт, позицията на Италия по Венецуела, отношенията с Китай и Тайван, както и връзките ѝ с администрацията на САЩ.

Годишните пресконференции на Мелони обикновено продължават около три часа и се считат за единствения момент, когато премиерката отговаря директно на разнообразни въпроси от медиите, както по вътрешни, така и по международни теми.