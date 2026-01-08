ЕС остава зависим от руския втечнен газ: Европа е внесла LNG от Русия за милиарди евро през 2025 г.

Ключов руски терминал е изнесъл втечнен природен газ (LNG) от 7,2 милиарда евро за Европа през 2025 г., установи регулаторен орган

Водещият руски терминал за износ на втечнен природен газ (LNG), Yamal LNG, е регистрирал износ от 7,2 милиарда евро (8,4 милиарда долара) за европейските пазари през 2025 г., според доклад, публикуван в четвъртък от германската екологична неправителствена организация Urgewald, съобщава Kyiv Independent .

Докладът е резултат от споразумение, постигнато през декември 2025 г. от страните от ЕС, за забрана на вноса на руски газ от 1 януари 2028 г., като вносът на втечнен природен газ (LNG) ще бъде забранен в началото на 2027 г.

Въпреки планираната забрана, Европейският съюз остава най-големият вносител на руски втечнен природен газ (LNG). Ургевалд съобщи, позовавайки се на данни от уебсайта за наблюдение на световната търговия Kpler, че само руският терминал за втечнен природен газ "Ямал" представлява почти 15% от общия световен внос на втечнен природен газ (LNG) в ЕС. "Тази траектория предполага, че ЕС ще продължи да насочва милиарди евро към Москва поне още една година", заявиха изследователите от Ургевалд в прессъобщение.

Въпреки че проектът "Ямал - втечнен природен газ" (Yamal LNG) не покрива целия износ на втечнен природен газ (LNG) на Русия за Европа, терминалът, разположен в северния край на руския полуостров Ямал, служи като основен експортен център на Русия за Европа.

От 19,7 милиона тона износ от Ямал, над 15 милиона тона, или 76,1%, се превозват до европейски пристанища. През 2025 г. Франция беше най-големият вносител на руски втечнен природен газ (LNG) от Yamal LNG, като представляваше почти 42%, или 6,3 милиона тона, от целия внос, според Ургевалд.

Други 4,2 милиона тона бяха доставени до терминала в Зебрюге, Белгия. Въпреки големите обеми на внос за Европа, наблюдателите твърдят, че европейските страни могат да упражняват "силно влияние" върху руския износ на втечнен газ, отбелязвайки, че зависимостта на Москва от специални ледовозни танкери "Arc7" създава предизвикателства за износа поради тяхната автономност.

"В момента няма жизнеспособна алтернатива на кратките маршрути до пристанищата на ЕС", отбелязва Ургевалд и добавя: "Без тези кораби операциите на Ямал биха спрели напълно, особено през непроходимите зимни месеци".

През последните месеци президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху Европа да ускори пълното ембарго върху руската енергия, включително газ, в опит да увеличи натиска върху Москва за прекратяване на войната. След месеци отказ да наложи допълнителни санкции върху износа на руски петрол, Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании, "Роснефт" и "Лукойл", през октомври 2025 г., което е първият път, в който санкциите са наложени на Русия, откакто встъпи в длъжност през януари миналата година.

На 7 януари американският сенатор Линдзи Греъм обяви, че Тръмп е одобрил продължаването на двупартийния законопроект за санкции срещу Русия, което проправя пътя за евентуално гласуване в Сената още следващата седмица. Ако бъде приет, законодателството ще наложи вторични санкции на страни като Китай, Бразилия и Индия, които купуват руски петрол и газ, насочени към ограничаване на основен източник на финансиране за войната на Русия срещу Украйна.