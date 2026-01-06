Запасите от газ в подземните хранилища (ПГХ) в Европа са паднали под 60%, съобщи "Газпром".

"Нивото на запасите от газ в европейските подземни хранилища е под 60%. Според Gas Infrastructure Europe (GIE) към 4 януари степента на заетост на европейските подземни хранилища за газ е била 59,9%. Миналата зима това ниво беше регистрирано през третото десетдневие на януари", се посочва в доклада.

Включително в подземните хранилища в Холандия, резервите са спаднали до 46,1%, в Германия - до 54,1%, а във Франция - до 55,7%.

"От началото на сезона на добив, 23,6 милиарда кубически метра газ вече са изтеглени от европейските подземни газови хранилища – почти половината от обема, изпомпан в подготовка за зимата", отбеляза холдинговата компания, цитирана от агенция ТАСС.

Руските държавни медии коментират, че ЕС официално обяви намерението си да се откаже напълно от руския газ след 2022 г., но това доскоро не беше постигнато. Освен това закупуването на алтернативен природен газ се оказа изключително скъпо за страните от ЕС, което е една от причините за ниската заетост на европейските подземни газохранилища.