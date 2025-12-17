Окончателно: ЕП каза „не“ на руския газ

Европейският парламент одобри въвеждането на пълна забрана върху вноса на руски газ в Европейския съюз до края на 2027 г., с цел да бъде прекъснато финансирането на военните разходи на Москва. Решението беше подкрепено с голямо мнозинство по време на пленарната сесия в Страсбург, премахвайки последната ключова пречка за официалното приемане на мярката, предаде АФП.

„Това е исторически момент. Европейският съюз прави решителна крачка към бъдеще, свободно от руски газ и петрол. Русия никога повече няма да може да използва износа на изкопаеми горива като оръжие срещу Европа“, заяви финландският евродепутат Виле Нийнистьо от групата на Зелените, член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

По думите му евродепутатите са настоявали за по-бързо прекратяване на вноса на газ по тръбопроводи, по-ранна забрана на дългосрочните договори за втечнен природен газ и по-строги мерки срещу заобикалянето на правилата.

„Сега е важно споразумението да бъде приложено без забавяне, а вниманието ни да се насочи към вноса на петрол“, подчерта той.

Сходна позиция изрази и латвийската евродепутатка Инесе Вайдере от ЕНП, която определи гласуването като „исторически поврат в европейската енергийна политика“.

Законодателството беше прието с 500 гласа „за“, 120 „против“ и 32 „въздържал се“. Следва формално одобрение от Съвета на ЕС и държавите членки, което се счита за процедурна стъпка, преди актът да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС.

Съгласно приетите правила дългосрочните договори за доставка на газ по тръбопроводи ще бъдат забранени от 30 септември 2027 г., при достатъчни нива на газови запаси, и не по-късно от 1 ноември 2027 г. Дългосрочните договори за втечнен природен газ ще бъдат прекратени от 1 януари 2027 г., а краткосрочните – още през 2026 г.

Предвиждат се и единни, по-строги санкции при нарушения, както и по-високи изисквания към операторите за доказване на произхода на газа с цел да се предотврати заобикалянето на забраната.