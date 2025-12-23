Полският президент нарече "катастрофа" важно споразумение на ЕС за храните

Още по темата: Сделката ЕС-Меркосур заплашва европейския хранителен суверенитет 22.11.2025 11:00

ЕС планира да подпише търговско споразумение със страните от МЕРКОСУР за внос на говеждо месо, птици, млечни продукти и захар от Аржентина, Бразилия, Парагвай, Боливия и Уругвай

Продоволствената сигурност означава производство близо до потребителя, а не внос на храна от 10 000 км разстояние

Подписването на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и страните от Южноамериканският общ пазар (МЕРКОСУР) би било "катастрофа", заяви полският президент Карол Навроцки в обръщение към премиера на страната Доналд Туск.

"Одобряването на споразумението със страните от МЕРКОСУР е катастрофа. Господин премиер, трябва да спрем да бърборим и да създадем блокиращо малцинство!“, написа той в социалната мрежа X.

Според него сключването на това споразумение ще доведе до нелоялна конкуренция и намаляване на качеството на хранителните продукти.

"Хиляди продукти биха могли да наводнят Полша, унищожавайки полското селско стопанство и други индустрии", категоричен бе Навроцки.

Полският президент също така подчерта, че продоволствената сигурност се състои в производството на хранителни продукти "близо до потребителя, а не във вноса на храна от 10 000 км разстояние".

"Споразумението с Меркосур е глобално по своята същност и обхваща хиляди продукти, които биха могли да залеят Полша, опустошавайки полското селско стопанство и други индустрии. Предложените предпазни клаузи за около дузина продуктови групи няма да променят нищо. Все едно да поставите екран срещу цунами"

Припомняме, че ЕС планира да подпише търговско споразумение със страните от МЕРКОСУР – Аржентина, Бразилия, Парагвай, Боливия и Уругвай, отваряйки техните пазари за тяхното говеждо месо, птици, млечни продукти и захар. В замяна европейската индустрия ще получи достъп до техните пазари.

Страните вече подписаха търговското споразумение на 6 декември 2024 г., въпреки протестите на европейските фермери. За да влезе документът в сила, той трябва да бъде одобрен от всички държави членки. Блокирането на споразумението изисква отхвърляне от четири държави, представляващи поне 35% от населението на ЕС. Селскостопанското лоби на ЕС, правителствата на Франция, Полша и няколко други държави се противопоставят на него. На 18 декември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви отлагането на подписването на споразумението.

Обръщението на Карол Навроцки към Доналд Туск

"От самото начало казах твърдо „НЕ“ на споразумението ЕС-МЕРКОСУР. Защитата на полското селско стопанство от неговите последици беше включена в моята законодателна инициатива, внесена през август 2025 г. Говорих за това в Париж по време на среща с президента Макрон, обсъдих го в Италия по време на среща с премиера Мелони и представих нашите геополитически аргументи относно това споразумение и използването на руски селскостопански суровини в южноамериканските страни на германския канцлер Фридрих Мерц. Подчертах опасностите от споразумението с МЕРКОСУР по време на лекцията си в Карловия университет в Прага.

Сключването на търговски споразумения за продукти, произведени в Полша и Европа, е грешка – това означава нелоялна конкуренция и по-ниско качество. Тази грешка беше допусната преди много години в търговските отношения с Китай. Сега полските фермери и полските компании ще бъдат жертвите.

Продоволствената сигурност означава производство близо до потребителя, а не внос на храна от 10 000 км разстояние. Вносът на храна, произведена с вещества, забранени в ЕС от 20 години, вредни за здравето на поляците, е неприемлив.

До 2023 г. имаше блокиращо малцинство. Напоследък, включително по време на полското председателство, това малцинство беше пропиляно. Сега празнувате клаузи, които са илюзия.

Одобряването на това споразумение е катастрофа.

Г-н министър-председател, трябва да изградим блокиращо малцинство, а не само да говорим!"