Въздушна тревога в Киев: Столицата под обстрел

Автор: Труд онлайн
Руските сили са предприели въздушна атака по украинската столица Киев в ранните часове на деня, заявиха украинските военни, предаде Ройтерс.
Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко призова жителите да се укрият в бомбоубежищата, докато тревогата бъде отменена.
„Задействани са всички средства на противовъздушната отбрана, за да се неутрализира заплахата над града“, се посочва в съобщението на администрацията.
Допълнителни подробности за атаката все още не са оповестени.