Въздушна тревога в Киев: Столицата под обстрел

Руските сили са предприели въздушна атака по украинската столица Киев в ранните часове на деня, заявиха украинските военни, предаде Ройтерс.

Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко призова жителите да се укрият в бомбоубежищата, докато тревогата бъде отменена.

„Задействани са всички средства на противовъздушната отбрана, за да се неутрализира заплахата над града“, се посочва в съобщението на администрацията.

Допълнителни подробности за атаката все още не са оповестени.