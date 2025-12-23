Кражба на електроенергия в Гърция: Очакваните загуби са в размер на 450 млн. евро

Още по темата: Жилищната криза в Гърция: защо новите къщи са недостъпни за гърците 16.12.2025 10:29

В страната има до 400 000 незаконни или подправени връзки

Държавният оператор на електропреносната мрежа в Гърция публикува в понеделник данни, свързани с дългогодишния проблем с кражбата на електроенергия в страната, като посочи, че има до 400 000 незаконни връзки, които в крайна сметка обременяват законосъобразните потребители с стотици милиони евро, съобщава To Vima.

Компанията, официално известна като Оператор на гръцката електроразпределителна мрежа (HEDNO или DEDDIE), изчислява, че средно за два години се крадат 13 MWh електроенергия на незаконно свързване. Разходите от загуба на приходи от кражбата на електроенергия се оценяват на колосалната сума от 450 милиона евро, което съответства на 60 евро годишно на всяко законно свързване.

Въз основа на същите цифри HEDNO оценява, че кражбата на електроенергия е нараснала от 1,1% през периода 2012-2013 г. до настоящите нива от 5% до 6%, което е негативно явление, свързано с поредицата от икономически кризи, пандемията от Covid-19 и енергийната криза от 2022 г.

В същото време източници от HEDNO твърдят, че тази тенденция е в спад, отчасти благодарение на постепенното инсталиране на „интелигентни електромери“, които позволяват на оператора да наблюдава постоянно потреблението на електроенергия и да установява нарушенията.

През 2024 г., например, източници от HEDNO посочват намаление на кражбите на електроенергия с приблизително 9%, като през 2025 г. се наблюдава сходно намаление. Ако цифрите се потвърдят и се сумират, спестяванията възлизат на около 10 евро на потребител/сметка за електроенергия.

Според докладите напредъкът в борбата с кражбите на електроенергия се дължи на засилените годишни проверки, които са се увеличили до над 50 000 на година.