Лидерът на антимигрантската партия в Австрия с рекордно висок рейтинг

Докато Партията на свободата продължава да води в анкетите, рейтингът на настоящия канцлер падат

Публикувано в понеделник проучване на общественото мнение показва рекордни рейтинги на одобрение за Херберт Кикл, лидер на антиимигранската Партия на свободата (FPÖ) в Австрия.

Според анкета на базирания в Линц Институт за пазари, Кикл се радва на 35% рейтинг на одобрение, което е нов рекорд.

Неговата партия, Партия на свободата (FPÖ), има 37% рейтинг на одобрение в анкетата, почти два пъти по-висок от този на партията на канцлера, Австрийската народна партия (ÖVP), която има само 19% рейтинг на одобрение.

"През последните седмици почти не наблюдавахме промени в партийните предпочитания, което прави отговорите на въпроса на канцлера още по-поразителни", пише директорът на Института за пазари Дейвид Пфархофер по темата, цитиран от Anadolu Agency.

Според проучването, настоящият канцлер Кристиан Щокер вече има само 10% одобрение. Пфархофер обясни: "Трябва да се върнем почти 10 години назад във времевите ни серии, за да открием подобно слаб рейтинг за действащия президент".

На трето място в проучването е коалиционният партньор на ÖVP, Социалдемократическата партия на Австрия (SPÖ), с 18%.

Според данните само 6% искат председателят на SPÖ и вицеканцлер Андреас Баблер да бъде канцлер.

Проучването показва още, че вторият коалиционен партньор на ÖVP, либералната партия Neos, има 10% рейтинг на одобрение, а 8% от анкетираните биха искали да видят лидера на партията Беате Майнл-Райзингер като канцлер.