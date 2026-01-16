Украйна свършила ракетите за част от своите ПВО системи, обяви Зеленски

Украинският президент потвърди за разногласия в преговорните позиции на Киев и Вашингтон

Заради насираните руски въздушни удари от последните дни Украйна е изчерпала напълно зенитните ракети за някои от своите ПВО системи.

Това съобщи президентът Володимир Зеленски на пресконференция след срещата си с президента на Чехия Петр Павел. Днес обаче страната е получила доставка от необходимите й ракети от своите западни съюзници.

„Понякога искам да говоря откровено, но ситуацията не позволява това. Например, до тази сутрин имахме няколко системи системи за противовъздушна отбрана без ракети. Днес мога да го кажа откровено, защото вече имаме тези ракети“, каза президентът

Той разкри, че недостигът засяга както американските системи „Пейтриът“, така и някои европейски системи за противовъздушна отбрана.

„Не можем да обвиняваме само САЩ тук. Проблемът не е само със системите „Пейтриът“, които никога няма да са достатъчни. Украйна има много различни системи, внесени по време на войната. Това изисква постоянни доставки на ракети. Слава Богу, тази сутрин получихме сериозен пакет. Сега той е в Украйна, мога да говоря за него. Но това е постигнато с такива сили, с кръв, с човешки животи и т.н.“, каза той.

Преговорите със САЩ

Зеленски получи въпрос от журналисти по повод коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че Украйна забавя преговорния процес.

В интервю за Ройтерс Тръмп заяви, че руският диктатор Владимир Путин, е „готов да сключи сделка“, но според американския президент именно Зеленски е този, който бави края на войната.

Президентът на Украйна разкри, че между Киев и Вашингтон съществуват различия в позициите и намекна за натиск от администрацията на Тръмп.

„Просто не сме на едно мнение по някои въпроси. Това е разбираемо; аз защитавам интересите на нашата държава. А ултиматумите, според мен, са неработещ модел за демократични отношения“, каза Зеленски.

В същото време той разкри, че украинска делегация е заминала за САЩ и в момента се работи по два документа.

„Трябва да финализираме някои материали, свързани с гаранциите за сигурност и Пакета за просперитет. Ако всичко бъде приключено... ако има одобрение от американска страна, защото вярвам, че от наша страна сме приключили, тогава ще бъде възможно да ги подпишем в Давос“, добави Володимир Зеленски.