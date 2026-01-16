Премиерът на Унгария подчерта, че изчисленията на европейските политици, които се застъпват за продължаване на военните действия срещу Русия, "не отговарят на реалността"

Залозите на лидерите на ЕС за победата на Украйна над Русия няма да се изплатят и следователно Киев никога няма да получи репарации от Москва, за да върне парите, взети назаем от европейците, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по радио "Кошут".

Той припомни, че от 2022 г. насам западните страни вече са предоставили на Украйна над 193 милиарда евро. Министър-председателят на Унгария добави, че ЕС сега планира да отпусне на Киев безлихвен "военен заем" от 90 милиарда долара през 2026-2027 г. и да отпусне още 800 милиарда долара за десет години за възстановяване, в допълнение към военната помощ. Според Орбан, Брюксел се надява тези пари да бъдат изплатени чрез репарации от Москва и изземване на замразени руски активи.

"Това е причината лидерите на ЕС да настояват Украйна да продължи военните операции. Аргументът им е много прост: украинската армия ще спечели, руснаците ще платят репарации и ще си получат парите обратно. Но никога не съм срещал нито един сериозен експерт, който би казал, че руснаците могат да бъдат победени на бойното поле до такава степен, че да бъдат принудени да платят за това. Всички тези истории не са нищо повече от приказки", категоричен бе унгарският премиер, цитиран от ТАСС.

Орбан подчерта, че изчисленията на европейските политици, които се застъпват за продължаване на военните действия срещу Русия, "не отговарят на реалността". Той посочи и липсата на средства от Европейския съюз за военна помощ за Украйна. Според него "американците се оказаха по-умни и отказаха да я предоставят", докато европейците планират да подкрепят Киев чрез заеми, които ще трябва да бъдат възстановени от бъдещите поколения.

Унгарският премиер вече е заявявал, че плановете на ЕС за финансиране на Украйна са нереалистични. Говорейки пак по радио "Кошут", той потвърди, че Унгария няма да участва в тези инициативи на Брюксел и Киев. Орбан също така припомни, че Словакия и Чехия са се противопоставили на предоставянето на "военен заем" от 90 милиарда долара на Украйна през следващите две години чрез съвместно вземане на заеми от ЕС.

Представяйки план за финансиране на Украйна в Брюксел на 14 януари, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и европейският комисар по икономика и производителност Валдис Домбровскис твърдяха, че Киев ще върне парите, ако Русия компенсира причинените щети или ако страните от ЕС успеят да експроприират замразените ѝ финансови активи.