Земетресение разлюля Албания, усетено е и в Северна Македония

Автор: Петя Кузева
Европа
карта: EMSC

Умерено земетресение с магнитуд 3.9 по скалата на Рихтер разлюля Албания в 12:28 ч. българско време. Ударило е на плитка дълбочина от 15 км.

Епицентър на труса е бил на 56 км югоизточно от Елбасан с население 100 000 души и на 18 км югоизточно от Поградец с население с 61 500 души. 

Според информацията на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) земетресението е усетено от хората, като има и доклади от Охрид, Северна Македония. 

Към момента няма данни за пострадали или щети. 

