Сибирски студ връхлита Румъния: Зимата взе първите си жертви

Температурите ще достигнат до - 19 градуса

Сибирски студ се задава към Румъния, предупреждават от Националната метеорологична служба. През почивните дни страната ще бъде обхваната от нова порция сняг, лед и силен вятър.

Рано тази сутрин Букурещ осъмна с нова бяла пелена, а термометрите в столицата показваха минус 10 градуса. Пред някои хипермаркети бяха поставени табели за падащ сняг и ледени шушулки.

Жълт код за опасно време е обявен в Северна и Източна Молдова, където се очакват температури между -19 и -8 градуса. Студено ще бъде и в Добруджа, Мунтения и част от Олтения.

Студът вече е взел първите си жертви. 65-годишен мъж от Тимишоара почина от хипотермия заедно със съпругата си, която е психично болна. 36-годишна жена в Търгу Муреш загуби живота си след измръзване.

Увеличава се и броят на бездомните хора, търсещи помощ. Местните власти в Букурещ предлагат заслон в приютите и раздават одеяла, храна и горещ чай на тези, които отказват настаняване.