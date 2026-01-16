Украйна свиква "Енергиен Рамщайн"

Това е формат за координация със съюзниците с цел набиране на допълнителни средства

Украйна активно мобилизира международна подкрепа за енергийния си сектор на фона на тежката ситуация, предизвикана от продължаващите руски удари по енергийната инфраструктура. Това съобщи министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига във фейсбук.

По думите му още тази седмица страната е осигурила пакет от 200 млн. долара от Норвегия, предназначен за закупуване на природен газ и енергийно оборудване. "Благодарим на норвежките партньори. В най-близко време очакваме и нови двустранни пакети за енергийна подкрепа от други съюзници. Още утре ще има новини в тази посока", написа Сибига.

Украинският външен министър съобщи още, че се подготвят допълнителни пакети за укрепване на противовъздушната отбрана.

"И тук се очакват нови обявления още утре. Най-добрата помощ за украинската енергийна система е всяка руска ракета или дрон, които не достигнат целта си", подчерта той.

По нареждане на министър-председателя Юлия Свириденко Украйна свиква и т.нар. "Енергиен Рамщайн" - формат за координация със съюзниците с цел набиране на допълнителни средства и конкретни ангажименти за подкрепа.

Сибига посочи, че Италия вече е започнала доставки на високомощни индустриални бойлери с капацитет от 550 до 3000 киловата на обща стойност 1,85 млн. евро, които ще подпомогнат най-тежко засегнатите украински общини.

Украинските власти подчертават, че международната енергийна и военна подкрепа остава ключова за стабилизирането на страната в условията на продължаващи атаки срещу критичната инфраструктура.