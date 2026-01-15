Полша ще предаде няколко изтребителя МиГ-29 на Украйна

Полша ще предаде до девет от своите изтребители МиГ-29 на Украйна, за да помогне на Киев да се защитава от Русия, съобщи полският заместник-министър на отбраната Павел Залевски по TVP World.

По думите му, „решението е взето“ и в момента се водят разговори с украинското Министерство на националната отбрана относно подробностите по прехвърлянето на самолетите.

През декември полски военни разкриха, че се водят дискусии за потенциално споразумение, според което Варшава трябва да получи разработени в Украйна технологии за дронове в замяна на съветските МиГ-ове.

„Очакваме отговора на украинското Министерство на отбраната. Дискусиите продължават... те са изцяло технически“, уточни Залевски.

На въпрос дали Украйна се е съгласила да приеме предложението на Полша, Залевски посочи, че Киев е съгласен. „Вярвам... украинците взеха решение да приемат това предложение. Разбира се, има някои технически аспекти, които ще бъдат изяснени, както обикновено“, каза той.

Залевски уточни, че първоначалната доставка ще включва „по-малко от десет“ самолета.

През декември Цезари Томчик, друг полски заместник-министър на отбраната, заяви, че „шест до осем“ МиГ-а съветско производство са на път да излязат от експлоатация в полската армия и биха могли да бъдат прехвърлени на Украйна в рамките на евентуална сделка за обмен на военни технологии.

Варшава вече е доставяла танкове, артилерия и боеприпаси на Украйна, но трансферът на изтребители бележи нова стъпка във военната помощ за киев.

Полша е твърд поддръжник на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г.