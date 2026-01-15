Европа, и по-специално Франция, трябва да се сдобие с оръжия, подобни на руската хиперзвукова ракетна система „Орешник“. Това обяви френският президент Еманюел Макрон, говорейки пред френски войски във военновъздушната база Истр в южната част на страната.

„Трябва също така да се сдобием с оръжия, способни да променят ситуацията в краткосрочен план“, каза президентът, чиято реч беше излъчена на уебсайта на Елисейския дворец през X.

Макрон заяви, че „Франция е в обсега на лешника“.

Мобилната наземна ракетна система „Орешник“ със средноразсеяни ракети е използвана за първи път през ноември 2024 г., когато срещу военно-промишления комплекс в Днепропетровск е изстреляна неядрена хиперзвукова бойна глава.

Както съобщи руският президент Владимир Путин през 2024 г., на следващия ден след използването на ракетата, Русия разполага със запас от такива ракети, готови за употреба, и серийното им производство вече е организирано.