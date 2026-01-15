ЕС намали ценовия таван за руския петрол до 44,10 долара за барел

Европейският съюз ще намали от 1 февруари ценовия праг на руския петрол, над който на компаниите от ЕС е забранено да участват в транспортирането му и предоставянето на свързани с него услуги - от 47,60 долара за барел на 44,10 долара. Това става ясно от съобщение на уебсайта на Съвета на ЕС.

Ценовият таван първоначално беше определен на 60 долара през декември 2022 г., но на 3 септември 2025 г. беше намален до 47,60 долара.

За първи път той е определен от новия автоматичен и динамичен механизъм, който беше въведен с 18-ия пакет санкции на ЕС. Механизмът гарантира, че таванът винаги е с 15% по-нисък от средната пазарна цена на руския суров петрол "Уралс" през предходния референтен период (22 седмици).

Целта е да се намалят приходите на Кремъл от износа на енергийни продукти, който остава доходоносен въпреки международните санкции.

Великобритания се присъедини към изискванията на ценовия таван, съобщиха от правителството в Лондон. „Договорите за суров петрол, подписани при предишния таван от 47,60 долара преди 23:01 ч. на 31 януари 2026 г., ще бъдат предмет на период на прекратяване; тези договори могат да бъдат изпълнени, при условие че петролът бъде разтоварен в пристанището на местоназначение до 22:59 ч. на 16 април 2026 г.“, се казва в съобщението.

Въпреки че през декември месечните приходи на Русия от износ на изкопаеми горива са спаднали до второто си най-ниско ниво от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г., те все още ѝ носят приблизително 500 милиона евро на ден, според Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA).

В понеделник шведският външен министър Мария Малмер Щенергард призова за пълна забрана за европейски компании да предоставят транспортни, застрахователни, пристанищни и други услуги на руски кораби, превозващи енергийни продукти.