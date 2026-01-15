Frontex: През 2025 г. броят на нелегалните мигранти, влизащи в Европа, е намалял с 26%

Националностите, за които най-често се съобщава по външните граници на ЕС, са бангладешка, египетска и афганистанска

Сътрудничеството с партньорски държави извън ЕС също играе важна роля, според Frontex, особено в Западните Балкани, където по-тясното оперативно сътрудничество е помогнало за намаляване на натиска и разбиване на мрежите за контрабанда

Незаконните влизания в Европейския съюз са намалели с 26% през 2025 г., достигайки близо 178 000, според консолидирани данни, публикувани от Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Това е по-малко от половината от общия брой, регистриран през 2023 г., и най-ниското ниво от 2021 г. насам. Централното Средиземноморие остана най-активният миграционен маршрут към ЕС. Между януари и декември бяха регистрирани над 66 328 пристигащи, което е сравнително стабилна цифра в сравнение със същия период през 2024 г. (-1%). Заминаванията от Либия останаха ключов фактор, определящ движенията към Италия.

Значителен спад е регистриран по западноафриканския маршрут (-63%) и маршрута през Западните Балкани (-42%). Западно-средиземноморският маршрут обърна тенденцията, като незаконните преминавания се увеличиха с 14%, като ръстът се дължи главно на увеличените заминавания от Алжир.

В Източното Средиземноморие незаконните влизания намаляха с 27%, достигайки близо 51 399. В рамките на този маршрут се открои един коридор: преминаванията от Източна Либия до остров Крит се утроиха, което показва, отбелязва Frontex, как натискът може да се промени бързо, дори когато по-широката регионална картина показва спад.

Засечените опити за излизане от Великобритания през Ламанша, които включват както тези, които са достигнали Обединеното кралство, така и тези, на които е възпрепятствано да напуснат, останаха приблизително на нивото от 2024 г.

Frontex подчертава ролята си в подкрепа на националните власти при наблюдението на външните граници. Сътрудничеството с партньорски държави извън ЕС също играе важна роля, според изявлението, особено в Западните Балкани, където по-тясното оперативно сътрудничество е помогнало за намаляване на натиска и разбиване на мрежите за контрабанда.

Като цяло намалението представлява значително развитие, подчертава агенцията на ЕС, като същевременно предупреждава, че ситуацията по европейските граници остава несигурна. 2026 г. ще бъде ключова година за европейското управление на границите, с влизането в сила на Пакта на ЕС за миграцията и убежището, придружен от други промени, като например пълното прилагане на Системата за влизане/излизане (EES) и планираното стартиране на Европейската система за информация и разрешаване на пътуванията (ETIAS).

"Тенденцията се движи в правилната посока, но рисковете не изчезват", каза изпълнителният директор на Frontex Ханс Лаййтенс. "Този ​​спад показва, че сътрудничеството може да даде резултати. Това не е призив за отпускане. Наша отговорност е да останем бдителни, да подкрепяме държавите членки на място и да гарантираме, че Европа е готова да се изправи пред нови предизвикателства на своите граници", добави Лаййтенс.

Въпреки общия спад в потоците, човешките жертви остават сериозни: Frontex припомня, че според Международната организация по миграция най-малко 1878 души са загубили живота си при опит да прекосят Средиземно море през 2025 г.