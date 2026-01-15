Опасни находки от Втората световна война доведоха до евакуации във Великобритания

До 5000 души бяха евакуирани

Две невзривени бомби от Втората световна война са открити в британското графство Девън, което е довело до мащабна евакуация, съобщава Daily Mail. До 5000 души бяха евакуирани, а едно средно училище беше принудено да затвори днес, след като две невзривени бомби от Втората световна война бяха открити на различни места в Девон.

Полицията обяви „голям инцидент“, докато сапьорски екипи се втурнаха към строителна площадка в Плимут и яхтено пристанище в Ексмут, след като „много голямо“ устройство беше извадено от водата.

До 2000 дома и бизнеса бяха евакуирани, след като спасителните екипи наложиха огромни кордони, а жителите, живеещи в радиус от 1300 фута, бяха предупредени, че може да не успеят да се върнат тази вечер.

През февруари 2024 г. градът беше блокиран, а 10 000 души бяха евакуирани, когато неизбухнала бомба от Втората световна война беше открита в задния двор от баща, който копаеше основите на новата пристройка на дъщеря си.

Макар че най-новото откритие е малко вероятно да предизвика хаос от мащаба на този през 2024 г., на евакуираните местни жители е било съобщено, че ги очаква „още една нощ“ далеч от домовете им.

Лидерът на Общинския съвет на Източен Девън Пол Арнот заяви:

„Би било нечестно от моя страна да не кажа, че ни предстои още една такава нощ, в която хората ще трябва да пренощуват във временни жилища.“

Учениците от близката академия Милбей бяха принудени да напуснат класните си стаи.

Бомбените отряди пристигнаха в града снощи, но трябваше да прекъснат работата си, когато стана прекалено тъмно, оставяйки местните жители блокирани през нощта.