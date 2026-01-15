Полша няма да изпраща войски в Гренландия, за да не настъпи "краят на света, какъвто го познаваме"

Конфликт или опит за завземане на територията на една страна членка на НАТО от друга страна членка на НАТО – особено Съединените щати – би бил краят на света, какъвто го познаваме - свят, който гарантираше нашата сигурност в продължение на десетилетия

Полският премиер Доналд Туск изключи всякакво военно участие на страната си в Гренландия и предупреди, че атака на страна от НАТО срещу територията на друга членка би причинила политическа катастрофа с исторически размери.

Говорейки във Варшава в четвъртък, Доналд Туск заяви, че атака от една страна от НАТО срещу територията на друга би била "краят на света, какъвто го познаваме", съобщи полската обществена телевизия TVP World.

Изявленията идват в контекста на нарастващия натиск от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който смята Гренландия, която в момента е автономна територия на Дания, за съществена за сигурността на САЩ срещу Русия и Китай, което предполага, че всички варианти са на масата.

"Опитът за превземане на (част от) държава членка на НАТО от друга държава членка на НАТО би бил политическа катастрофа", подчерта Туск на пресконференция. "Това би бил краят на света, какъвто го познаваме, който гарантираше свят, основан на солидарността на НАТО, който държеше настрана злите сили, свързани с комунистическия терор или други форми на агресия", добави варшавският лидер, призовавайки за европейско единство пред лицето на кризата.

Полският премиер изрази опасения, че ако трансатлантическите отношения, които той нарече "основата на нашата цивилизация", се разпаднат, Европа ще трябва да изгради нова архитектура на сигурност с партньори, "които остават лоялни към западния проект".

Той определи американската военна интервенция като "катастрофа от наша гледна точка" и заяви, че световният ред, базиран на НАТО, е възпрепятствал "силите на злото", вариращи от комунизъм до тероризъм.

Подчертавайки критичния си поглед върху последните събития "от другата страна на Атлантика", Туск заяви, че не може да се изключи нито един сценарий. "Като се вземат предвид действията на администрацията на президента Тръмп досега, всеки сценарий е възможен", каза той.

Коментарите на Туск дойдоха ден след като Дания и Гренландия проведоха разговори на високо ниво във Вашингтон с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио на фона на нарастващото напрежение относно бъдещето на Гренландия. Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че разговорите са били "откровени" и "конструктивни", но не са успели да преодолеят това, което той нарече "фундаментално несъгласие" със Съединените щати. "Дания несъмнено е на правилната страна на историята", каза Расмусен.

Министърът на външните работи на Гренландия Вивиан Моцфелд заяви, че островът иска по-тясно сътрудничество с Вашингтон, но отхвърля американската собственост, отбелязвайки, че гренландците категорично се противопоставят на преминаването му под американски контрол. От друга страна, Тръмп продължи типичната си реторика след тристранните преговори, казвайки: "Можем да направим всичко". "Разбрахте това миналата седмица с Венецуела", добави той, очевидно визирайки залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ.

Напрежението ескалира на фона на заплахите на Тръмп, който настоява за контрол над Гренландия, за да предотврати влиянието на геостратегически противници.

Междувременно френски и германски военни се отправиха към острова в четвъртък като част от учения, организирани от Дания и нейните съюзници, за да демонстрират на президента на САЩ гаранциите относно сигурността на региона. Туск обеща да направи всичко възможно, за да запази европейското единство в този конфликт.