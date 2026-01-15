Първите военни от Европа пристигнаха в Гренландия

Първите военни от европейски страни са пристигнали в Гренландия, съобщава германският вестник Bild .



"Само седем часа след безплодния край на преговорите за Гренландия във Вашингтон, първите европейски войски пристигнаха в Гренландия през нощта", се казва в изданието.

Според Bild, самолет на датската армия "Херкулес" е кацнал в Нуук снощи, включително с френски войници на борда. Друг самолет е кацнал в Кангерлусуак. Очаква се първите 13 души от Германия да пристигнат в четвъртък. Операцията се координира от Копенхаген, а не от НАТО.

"Освен това, военни от Холандия, Канада, Швеция, Великобритания и Норвегия вече би трябвало да са на път за Гренландия", добавя вестникът.

В сряда външните министри на Дания и Гренландия се срещнаха с държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Белия дом. Позицията на САЩ на острова остана непроменена. След това няколко европейски държави обявиха, че ще изпратят войски там, припомня РИА Новости.