Тялото на бившия главен изпълнителен директор на „Уралкалий“ Владислав Баумгартнер е намерено в Кипър

Баумгартнер изчезна на 8 януари

Тялото е намерено на южния бряг на Кипър, съобщава Philenews. Според публикацията, разследващите очакват окончателна идентификация.

В Кипър е намерено тялото на бившия шеф на компанията „Уралкалий“ Владислав Баумгартнер. Според Fontanka и гръцките медии Philenews и Protagon се очаква окончателната идентификация. Тялото е намерено на южния бряг на острова, съобщават източници.

Баумгартнер изчезна на 8 януари. Според Philenews бизнесменът е бил активен алпинист и се предполага, че е опитвал да се справи с друг труден маршрут, когато на острова е духал силен вятър. Близкият кръг на Баумгартнер и местната полиция смятат, че основната версия е инцидент, свързан с неуспешен опит да се изкачи избрания маршрут.

В деня на изчезването на Баумгартнер в Кипър е намерен мъртъв служител на руското посолство. Според разследващите Антон Панов е бил криптограф в руската дипломатическа мисия и е имал връзки със службите за сигурност. Той е отнел живота си, съобщи кипърската полиция пред Cyprus Mail.

На същия ден в Кипър избухна корупционен скандал: в социалните мрежи се появи запис от среща на високопоставени служители, на която се обсъждат корупционни схеми, включително помагане на руснаци да заобиколят санкциите на ЕС. Това доведе до оставката на шефа на администрацията на президентството на Кипър, Харалампос Хараламбус.