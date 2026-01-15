Вълк броди по улиците в Гърция (ВИДЕО)

Жалба е подадена от местен жител

Гръцките власти са в тревога, след като в предградията на Атина е забелязан вълк, който броди по улиците, което наложи издаването на указания за безопасност за жителите, съобщават гръцки медии.

Местните власти са в повишена тревога в предградието Хайдари на Атина, след като е забелязан вълк, който броди по улиците в района.

Жалба е подадена от местен жител, който е заснел и видео на вълка, и гръцката горска служба е била информирана.

Службата по горите провежда разследване и междувременно е издала препоръки към обществеността, включително забрана за хранене на бездомни животни и за изхвърляне на животински останки, тъй като вълците могат да слязат в градските райони в търсене на храна.

„Службата по горите предостави указания – конкретни мерки, които трябва да бъдат предприети – и ние веднага издадохме прессъобщение с тези инструкции, за да могат всички жители да бъдат информирани“, заяви кметът на Хайдари Михалис Селекос пред MEGA TV.

Той обясни, че храненето на бездомни животни е забранено, а когато все пак се храни, то трябва да става на разстояние от най-малко 200 метра.

„Вълците, подобно на дивите свине и други животни, се приближават към жилищните райони поради липса на храна. Те търсят храна“, каза той.

Кметът подчерта също, че е забранено да се изхвърлят останки от животни или трупове.

„Някои хора изхвърлят такива отпадъци в горски райони, което привлича диви животни“, добави той.

Той призова собствениците на кучета да бъдат особено предпазливи по време на разходки и посъветва кучетата да не правят прекалено много шум. Ако все пак правят, собствениците трябва сами да създадат шум, за да изплашат вълка.

„В случай че видим вълка на разстояние по-голямо от 50 метра, трябва да наблюдаваме поведението му. Никога не се приближавайте към вълка“, каза Селекос.

Кметът добави, че Службата по горите обмисля мерки за улавяне и преместване на вълка в друга планинска област, както и за инсталиране на камери за наблюдение на движенията му, с цел да се гарантира обществената безопасност.