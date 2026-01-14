"Германска кошница": Най-голямата европейска икономика може да замрази цените на храните за първи път

Предложението е "Германска кошница" да съдържа достъпни основни хранителни продукти

Цените на храните в Германия са се повишили с около една трета от 2020 г. насам. За хората с ниски или средни доходи това не е абстрактен проблем, а ежедневно бреме

Германската социалдемократическа партия (ГСДП), една от управляващите партии в страна, иска да замрази цените на основните хранителни продукти в отговор на масовото им покачване през последните години. Според проекта програмата "Германска кошница" се отнася само за храните родно производство.

Социалдемократите искат да предприемат действия срещу покачващите се цени на храните и предлагат създаването на "Германска кошница", съдържаща основни хранителни продукти на достъпни цени, пише Die Zeitz . Германската социалдемократическа партия (ГСДП) е част от управляващата коалиция, която подкрепя канцлера Фридрих Мерц.

"Цените на хранителните продукти в Германия са се повишили с около една трета от 2020 г. насам. За хората с ниски или средни доходи това не е абстрактен проблем, а ежедневно бреме. Целта на пакета от мерки е да се осигури бързо и видимо облекчение на потребителите и да се осигурят достъпни основни доставки за всички", каза пред Rheinische Post Есра Лимбахер, която е заместник-председател на парламентарната група на социалдемократите.

Централният елемент на концепцията, планирана от ГСДП, е въвеждането на така наречената "Германска кошница": Тази кошница е предназначена да съдържа достъпни и ценово стабилни основни храни от всички основни продуктови категории, всички произведени в Германия. Търговските вериги биха могли да участват доброволно и да предлагат кошницата в своите магазини.

Държавна агенция за мониторинг на цените

Освен това, Германската социалдемократическа партия (ГСДП) планира да предприеме по-строги мерки срещу скритите увеличения на цените. Концептуалният документ на партията предлага устойчива защита на потребителите чрез прилагане на изисквания за етикетиране и разглеждане на регулирането чрез директивата на ЕС относно нелоялните търговски практики.

Също така, по примера на други страни от ЕС, ще бъде създадена държавна агенция за мониторинг на цените. Тази агенция има за цел да направи механизмите за ценообразуване "от полето до рафта на супермаркета" по-прозрачни и да предоставя ранни предупреждения за потенциални проблемни развития.