Моментът на взрива в полицейско управление в Румъния, има версия за експлозията в КАТ (ВИДЕО)

Моментът на експлозията, която се случи в сряда сутринта в централата на КАТ в Лугож, беше заснет от близки охранителни камери. След взрива трима полицаи бяха ранени, двама от които бяха откарани в болница с изгаряния. Експлозията разруши сградата на "Пътна полиция", повреди паркиран наблизо специализиран автомобил и счупи прозорците на някои съседни сгради, съобщава румънският телевизионен канал Digi24.

Двама от полицаите са откарани в болница с изгаряния, а трети човек е получил медицинска помощ на място след паническа атака. Експлозията сериозно е повредила сградата, в която е действала КАТ, унищожила е паркиран наблизо полицейски ван. След инцидента, Синдикатът на Европол реагира, обвинявайки ръководството на румънската полиция, че години наред е пренебрегвала ремонта и безопасността на централата, където работят полицаи. Властите продължават разследването, за да установят точната причина за експлозията.

На мястото на инцидента са пристигнали екип за първа помощ и командване, 2 пожарни коли и 10 пожарникари. На място са и екипи на Газоразпределението. Правят се проверки, за да се установи как е станало натрупването на газ.

Според първоначалната информация, основната причина е изтичане на газ, съобщава Antena 3 CNN.

Според ексклузивна информация на телевизионния канал, частна газова компания е била извикана във вторник да се намеси в сграда, разположена близо до тази на КАТ, където е станала експлозията. Екипът за интервенция е открил теч на газ от кран, който е бил подменен. Експлозията обаче е станала днес и те проверяват дали има причинно-следствена връзка между вчерашния проблем и днешната експлозия.

Полицейското управление се отопляваше с газов котел, а последната проверка беше направена през ноември, уточнява ProTV.