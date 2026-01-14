Малцина спестяват за пенсията си: Защо повечето гърци не планират доходи след пенсиониране

Основната пречка не изглежда да е липса на желание, а финансова неспособност

По-голямата част от гърците остават изцяло зависими от първия стълб на социалното осигуряване, а именно публичната пенсионна система, ръководена от Единната социалноосигурителна институция (EFKA).

Ниската култура на спестяване и застраховане е всъщност още едно неблагоприятно обстоятелство, което се добавя към другите проблеми, демографските и фискалните, и поставя под въпрос от една страна устойчивостта на системата, а от друга – адекватността на доходите на възрастните хора, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Неотдавнашно проучване на Insurance Europe, Европейската федерация за застраховане и презастраховане, показа, че четирима от всеки 10 европейци и шестима от всеки 10 гърци не спестяват за пенсията си, което показва значителна разлика в пенсионните спестявания. То също така илюстрира бъдещата безизходица, тъй като освен че не инвестират в частно застраховане и особено в частни пенсионни планове, гърците изглеждат и с много ниска способност за спестяване. Категориите спестовни програми, за които гърците бяха помолени да отговорят, са чисто частни застрахователни програми – т.нар. трети стълб – професионални фондове или други инвестиционни продукти с оглед на спестявания (главно дългосрочни), за които 59 % отговарят, че не разполагат с такива. Депозитите бяха изключени от опциите за спестяване.

Основната пречка не изглежда да е липса на желание, а финансова неспособност: почти половината от гърците (44 %) заявяват, че биха искали да спестяват, но не могат да си го позволят. Допълнителни 15 % казват, че имат намерение да започнат да спестяват в близко бъдеще, а 17 % казват, че проявяват интерес, но смятат, че не разполагат с достатъчно информация.

Въпреки че секторните фондове, които предоставят допълнителни към социалното осигуряване обезщетения, са институционални от 2002 г. насам, Гърция изостава сред страните членки на ОИСР по отношение на стойността на активите на тези фондове като процент от БВП — 0,1 % или 1 %, ако се включат и четирите задължителни социалноосигурителни фонда.

Като цяло по-малко от 250 000 служители са осигурени в секторни фондове, т.е. почти 4,9 % от общата икономически активна популация на страната и 6 % от заетите лица, което означава само шест от всеки 100 служители.