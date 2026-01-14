Гърция стартира нова програма за защита на жилища от изземване

До 90% субсидия за ремонт в новата гръцка жилищна програма

Над 20 000 уязвими собственици на жилища ще могат да останат в домовете си по новата схема за придобиване и обратно изкупуване, с възможност за обратно изкупуване, след като финансовото им състояние се подобри.

Гърция ще въведе нов механизъм за защита на собствеността това лято, чиято цел е да предпази уязвимите собственици на жилища от загуба на основното им жилище. Програмата, известна като Агенция за придобиване и обратно лизинг, заменя предишния закон „Кацели“ и предлага решение в крайни случаи за тези, които са изправени пред изключване, съобщават гръцки медии.

Агенцията, управлявана от частни инвестиционни фондове, включително Bain Capital Credit и Fortress Credit, ще закупи жилищата на отговарящите на условията кредитополучатели. Бившите собственици могат да останат в имотите си по силата на договор за наем и да запазят правото си да ги откупят, след като финансовото им състояние се стабилизира.

Докато агенцията не започне да функционира напълно, е въведена временна програма за подкрепа. Тази схема незабавно замразява процедурите по изключване и предоставя държавни субсидии до 210 евро на месец за изплащане на ипотечни кредити.

Правото на участие в програмата е ограничено до „уязвими кредитополучатели“ с ниски доходи и скромни активи. Например, еднолично домакинство трябва да печели не повече от 7000 евро годишно, а семейства с деца – под 21 000 евро. Стойността на имота не може да надвишава 120 000 евро, като се правят корекции в зависимост от големината на домакинството. Ограничения се прилагат и за спестяванията и другите активи.

Властите оценяват, че над 20 000 домакинства отговарят на условията, макар че досега само малка част от тях са подали заявления. Мнозина все още не знаят за програмата или чакат да започне процедурата по отнемане на имота – забавяне, което може да има катастрофални последствия.

Тази инициатива представлява важна стъпка в предотвратяването на бездомността и осигуряването на финансова глътка въздух за хората, които са изложени на риск да загубят домовете си в Гърция.