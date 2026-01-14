Кризата във въздушното пространство на Гърция разкрива сериозно остаряла техника

Още по темата: Tехнически проблем затвори за полети въздушното пространство на Гърция 04.01.2026 12:55

Инцидентът е оценен като нискорисков

Неизправност в радиочестотата, която причини частично спиране на полетите в Гърция в продължение на часове скоро след Нова година, се дължи на остарели системи, а не на външна намеса, според констатациите на разследване, цитирано от електронното издание на в. Kathimerini.

Министерството на инфраструктурата и транспорта заяви, че експертна комисия, разследваща инцидента от 4 януари, е посочила в доклада си, че „не са открити индикации за кибератака или външна злонамерена намеса“.

В изявление на министерството се казва, че системата за гласова комуникация на органа за гражданско въздухоплаване и ключовите телекомуникационни системи, използвани за нейната поддръжка, са „базирани на остаряла технология, която вече не се поддържа от производителя“, което не може да предложи „ефективни гаранции за нейната работа“.

Министерството заяви, че докладът препоръчва бърз преход към технологията Voice over IP в комуникационните системи чрез закупуване и инсталиране на нова система за гласова и радиокомуникация и близо 500 нови приемо-предаватели. Призовава се и за създаване на общ механизъм за незабавно реагиране между органа за гражданско въздухоплаване и доставчиците на телекомуникационни услуги.

В него се казва, че докладът е посочвал „цифров шум“, включващ загуба на синхронизация в системи, водещи до регионалния контролен център в Атина и Македония, което е причинило неизправност на „критичен брой“ маяци, прекъсвайки „важни телекомуникационни връзки“. Системата е била възстановена малко преди 17:00 часа на 4 януари след рестартирането ѝ.

Радиочестотите, обслужващи засегнатия център, са били извън експлоатация сутринта, което е довело до приземяване на самолети и е повлияло на разписанията, докато самолетите, които вече са били във въздуха, са продължили да работят нормално.

В изявлението се казва още, че инцидентът е оценен като нискорисков.

„Не е забелязан проблем с авиационната сигурност, в смисъл на излагане на самолети на пряка или непряка заплаха“, се казва още в изявлението.